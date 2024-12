Vet! Lotus verkoopt Emira met iconische F1-kleurstellingen

Vijf klassieke livery’s uit de F1 worden op de Lotus Emira geplakt.

De F1-geschiedenis staat bol van iconische livery’s die legendarisch zijn geworden. Vreemd genoeg waren het vaak sigarettenproducenten (Marlboro, Camel, Rothmans, John Player Special en ga zo maar door) die voor de mooiste kleurstellingen zorgden. Lotus weerstond de verleiding ook niet en ging in zee met verschillende partijen. De Chinese eigenaren van Lotus zijn maar wat blij met deze historische F1-connecties. Lotus gebruikt de oude kleurstellingen uit de F1 om wat meer te verdienen aan de Emira.

Klanten kunnen kiezen uit vijf verschillende versies die ieder bij een eigen F1-auto horen. De Emira Limited – zoals deze speciale uitvoering heet – heeft altijd de 2.0 liter AMG-viercilinder middenmotor. De Toyota-V6, die bij de lancering van de Emira beschikbaar was, kun je niet bestellen. Het AMG-blok levert een gezonde 365 pk en 430 Nm aan koppel. Het bekende sprintje van stilstand naar 100 km/u kan in 4,4 seconden.

F1-versies van de Lotus Emira

Lotus Type 25

Laten we de F1-Emira’s chronologisch aan je voorstellen. Dat willen zeggen: van de oudste F1-livery naar de recentste. We beginnen met misschien wel de meest iconische kleuren: de groengele Type 25. Met deze Lotus maakte Jim Clark furore. Hij won er 14 races en het wereldkampioenschap van 1963 mee.

Dezelfde combi tussen Dark Verdant Green-carrosseriekleur en Hethel Yellow komt terug op de Emira. Beetje jammer dat de wielen geen putdeksels zijn en ook niet in gele lak zijn uitgevoerd.

Lotus Type 78

Door naar het jaar 1977. Toen introduceerde Lotus het vloereffect. Deze filosofie is zo revolutionair dat de F1-leiding het in 2022 terugbracht bij de nieuwe auto’s. De Type 78 was goed voor zeven Grand Prix-overwinningen en elf podiumplaatsen in 1977 en begin 1978.

De Emira is uitgevoerd in een donkere Shadow-grijze en gouden kleurstelling. Het nummer 5 refereert aan F1-kampioen Mario Andretti. Ook de halve ‘Union Jack’ zit op de Emira en de gouden en rode details zijn doorgevoerd op de remklauwen en splitter.

Lotus Type 86

Drie jaar na de kampioenschapsauto van Andretti kwam deze parel: de Type 86. Wederom kwam het team van Chapman met een innovatief idee: twee chassis. Het ene chassis zorgde voor de aerodynamica en ondersteunde de radiateurs, terwijl het andere chassis diende voor de coureur en de ophanging, waarop tevens de motor en versnellingsbak waren gemonteerd. Succesvol was het experiment niet: Lotus kwam niet verder dan een vijfde plaats bij de constructeurs.

Deze Emira is uitgevoerd in blauw met rode en zilveren accenten, geïnspireerd door de kleuren van Team Lotus. De merknaam ‘LOTUS’ op de achterkant en het nummer 11 zijn beide in zilver uitgevoerd, net als op de F1-auto.

Lotus Type 97

Nog zo’n prachtige John Player Special. En ook nog een met historische waarde. F1-held Ayrton Senna won zijn allereerste Grand Prix in deze Lotus Type 97T. De kletsnatte GP van Portugal op het circuit van Estoril van 1985 was Senna’s eerste prooi.

De speciale Emira Limited die bij de eerste Lotus van Senna hoort, krijgt dezelfde bekende Shadow Grey met goude kleurstelling. Het startnummer 12 (het racenummer van Senna in 1985) is goudkleurig uitgevoerd op beide flanken van de auto, passend bij de gouden wielen.

Lotus Type 99T

Ook zo’n fraaie kleurcombinatie: de blauw-gele Camel-livery uit 1987. Wederom een auto waarmee Ayrton Senna in de F1 reed. En ook weer een succesvolle nieuwtje van Lotus. Dit keer was de Lotus de eerste F1-auto met actieve vering die een race won. Het iconische Lotus-startnummer 12 siert wederom op beide zijkanten van de Emira Limited. Deze keer in een blauwe kleur die goed aansluit op de zwarte remklauwen.

Wat kost de Lotus Emira met F1-livery?

Lotus bouwt slechts 12 exemplaren per livery, wat het totaal op 60 stuks brengt. Wederom verwijst 12 hier naar het racenummer van Ayrton Senna. De speciale Emira wordt gelanceerd in, jawel, 12 verschillende landen. Ook Belgen en Nederlanders kunnen meedingen om de Emira’s.

In Nederland gaat de Lotus Emira Limited voor € 149.480. Van dat geld kun je ook de elektrische Emeya kopen. Normaal gesproken kost de Emira hier minimaal € 137.148. Die F1-connectie kost je ruim € 12.000 extra.