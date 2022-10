Vette pech voor de haters; Lewis Hamilton gaat nog even door

Ben je lekker mee, als Lewis Hamilton-hater. Gaat die gast-met-ze-gekke-pakjes gewoon nog wat langer door in de Formule 1. Heb jij weer!

Nederlandse Formule 1-liefhebbers zijn er in grofweg 2 soorten. Je hebt fans van Max Verstappen en fans van de sport ‘an sich’. De eerste groep bestaat pas sinds 15 mei 2016, de dag dat Max zijn eerste GP-zege ooit behaalde in Spanje en de tweede groep, tja… Hoe lang kijk jij al? Precies. Ik bedoel maar.

Voor de eerste groep hebben we slecht nieuws, voor de tweede groep hebben we goed nieuws. Het gaat over Lewis Hamilton en als je de kop van dit artikel hebt gezien weet je al over welk nieuws we het hebben. Precies, Lewis Hamilton stopt voorlopig nog niet met racen in de Formule 1.

Lewis Hamilton wil nog even door

De 7-voudig wereldkampioen heeft aangegeven dat nog lang niet van plan is om de spreekwoordelijke pijp aan Maarten te geven. Spreekwoordelijk ja, want wat moet Maarten nou met de pijp van Lewis. Dat zou een beetje gek zijn, toch? Maar dat terzijde. Lewis gaat een nieuw contract tekenen bij Mercedes.

Dat heeft hij bevestigd in een gesprek met de BBC. Volgens Hamilton wordt er de komende maanden veelvuldig bij elkaar gezeten en gaat er absoluut een nieuw contract komen. En dat terwijl hij sowieso al tot het eind van het komende seizoen onder contract staat.

Gaat die achtste titel er dan toch komen?

Lewis geeft in dat gesprek onder meer aan dat hij zich wil revancheren voor de race in Abu Dhabi vorig jaar. Hij stelt -nog altijd- dat zijn achtste wereldtitel is gestolen door 1 foute beslissing. In dit geval van Michael Masi. Hij is niet iemand die zo makkelijk opgeeft en wil op de baan zijn gelijk halen.

En voor de liefhebber van de sport is dat fantastisch nieuws. Want al is Lewis soms een beetje een zeikerd en probeert hij iedereen er continue bij te naaien, (He left the track in turn 6 and probably in turn 9…) het is en blijft een geweldige coureur. Om zo’n levende legende nog een paar seizoenen aan het werk te mogen zien, is een cadeautje.

Want stel je nou voor dat we dankzij deze beslissing nóg een seizoen als in 2021 tegemoet kunnen zien. Dat is toch smullen? Althans, voor de echte liefhebber van de sport.

En tegen de Verstappen-succes-hooligans zeg ik alleen maar; vette pech jongens, Hamilton blijft nog even!

Succes met haten!