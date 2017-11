Elon Musk heeft een weddenschap gewonnen

Kon ook niet anders na de breuk met Amber natuurlijk.

Immers luidt het gezegde ongelukkig in de liefde, gelukkig in het spel. Maar wat was eigenlijk de inzet van de weddenschap, zul je je wellicht afvragen. Wel, Elon beloofde de Australische deelstaat Zuid-Australië bij het tekenen van het contract op 29 september 2017 dat hij binnen honderd dagen een accu zou leveren met een vermogen van 100 megaWatt en een capaciteit van 129 MWh. Mocht het Tesla niet lukken om dit voor elkaar te boksen, hoefde Zuid-Australië de rekening van omgerekend zo’n 42 miljoen Euro niet te betalen. Gelukkig voor Elon is het echter wel gelukt, want we weten dat hij de nodige liquide middelen wel kan gebruiken.

Maar is deze prestatie bijzonder? Mjah, best wel, zelfs als we te makkelijke grappen over de vertragingen die de Model 3 heeft opgelopen zo goed als achterwege laten. De lithium-ion accu die Tesla gebouwd heeft is met zijn capaciteit de grootste ter wereld. De accu wordt gevoed door een windmolenpark en slaat overtollige energie op, om die te kunnen gebruiken op een later tijdstip. Hiermee wordt de stroomvoorziening in de regio, die vorig jaar nog met een grote storing te kampen had, stabieler.

Volgens Tesla kan de accu zo’n 30.000 huishoudens tegelijkterijd van energie voorzien. De Amerikanen hebben overigens de hulp van Samsung ingeroepen voor de accucellen in plaats van hun gebruikelijke partner Panasonic.