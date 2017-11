Dit is er allemaal mis met Tesla’s truck

Moet Elon terug naar de tekentafel?

Afgelopen week trok Elon Musk het doek af van Tesla’s nieuwe truck. De specs waren beter dan verwacht. Op dezelfde dag werd onverwacht ook nog de Roadster gepresenteerd, waardoor het zelfs voor critici moeilijk was niet meegesleurd te worden in het hosanna-gevoel. Maar inmiddels zijn we een weekje verder en kunnen we eens keihard analyseren wat Tesla’s truck ons gaat brengen, maar vooral ook niet gaat brengen.

Een ervaringsdeskundige die in de afgelopen negen maanden 90.000 mijl aflegde in een Freightliner Cascadia en Kenworth T680 zet namelijk de nodige vraagtekens bij de praktische bruikbaarheid van de EV-truck, die volgens Tesla ‘tussen de 150.000 en 200.000 Dollar’ moet gaan kosten. Een bloemlezing.

Tesla’s truck is niet bedoeld voor de lange afstand:

Ondanks het feit dat de range van Tesla’s truck beter is dan verwacht (500 mijl), is dat niet voldoende om traditionele trucks van de markt te verdringen. De truck is beter geschikt om ingezet te worden op kortere afstanden, bijvoorbeeld bij havens, waarbij er veel sprake is van stop-start verkeer en periodes van stilstaan. Ook Elon Musk’s eigen claim dat de truck 20 procent goedkoper te runnen is dan een traditionele dieseltruck, is gebaseerd op een ‘roundtrip’ van 100 mijl.

De centrale zitpositie is ruk:

Overzicht hebben is belangrijk voor truckers. De grootste dode hoek zit vlak naast de deuren. Door de zitpositie in het midden te positioneren, is het onmogelijk om uit het raam te hangen en te kijken of daar een fietser zich verstopt. Het maakt het ook onmogelijk fysiek zicht te hebben op een trailer bij achteruitrijden. Je moet dus blind varen op de camera’s.

Tweede nadeel van de centrale zitpositie is dat je minder overzicht hebt op de weg voor je. Vergelijk het met in een rechtsgestuurde auto rijden in Nederland. Als je wilt inhalen is dat lastig. Voor de rest van het verkeer is dit overigens trouwens wellicht een pluspunt. Misschien houdt het een enkele trucker tegen om een andere trucker die de bergenzer op één kilometer per uur lager heeft afgesteld in te halen op de snelweg.

Er zitten te weinig spiegels op:

Op de gemiddelde truck zitten net zoveel spiegels als er vingers aan je handen zitten. Oké op sommige trucks wellicht net zoveel als bij een rund dat met vuurwerk gestunt heeft, maar toch. De twee presentatiemodellen hadden respectievelijk nul en twee spiegels. In plaats daarvan heb je camera’s, maar los van het feit dat je daar dan op moet vertrouwen hebben die nog een nadeel: de schermen moeten altijd aan blijven staan, ook ’s nachts. Liefhebbers van Saab’s black panel weten dat dat irritant kan worden als je een lang stuk rijdt in de nacht. (via autoblog)