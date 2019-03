De internationale media over P3 van Max Verstappen

Niet alleen een goed resultaat voor Red Bull Racing, maar ook een belangrijke stap voor Honda.

De Grand Prix van Australië was niet op elk moment heel spannend om naar te kijken. Het goede nieuws is echter dat Max Verstappen met zijn derde plek een podiumplaats wist te behalen. Toch wel een verrassing en dat viel ook de internationale media op. Eens kijken wat ze hebben te zeggen over de Nederlander.

BBC

Lewis Hamilton moest zich concentreren om niet ingehaald te worden door Max Verstappen. De Nederlander wist Ferrari-rijder Sebastian Vettel te passeren en ontnam zo de podiumplaats voor het Italiaanse raceteam. Het was voor Ferrari een ‘ontnuchterende’ dag, die zich de komende twee weken gaan bezighouden met het vraagstuk hoe de Red Bull sneller kon zijn.

ESPN

De inhaalactie van Verstappen op Vettel omschrijft ESPN als de mooiste inhaalactie van de race. Niemand had verwacht dat een Red Bull een Ferrari zou inhalen om zo de podiumplek te kapen. ‘Max Verstappen heeft er een carrière van gemaakt om mensen het tegendeel te bewijzen’, aldus ESPN.

Auto, Motor und Sport

Met versere banden en hulp van de DRS vloog de Red Bull voorbij Ferrari in bocht 3. Verstappen probeerde de aanval door te zetten op Lewis Hamilton om ook de Mercedes-rijder in te halen. Helaas was de wereldkampioen te snel voor hem. In bocht één maakte de Nederlander een foutje, waardoor Hamilton wat adem kreeg.

Le Figaro

Verstappen zet Honda op het podium. Dat is de (vertaalde) kop van Le Figaro boven een stukje over de Nederlander. Max nam zijn kansen bij de start en wachtte af. Verstappen moest genoegen nemen met de derde plaats, al hoopte hij nog een move te maken op Lewis Hamilton. Er was geen verwachting dat een Honda het podium zou halen. Voor het eerst sinds 2008 ziet een Honda-motor weer het podium.

Sky Sports

Een tobbende Hamilton wist Verstappen van zich af te houden. Max Verstappen wist echter voor het eerst in zijn carrière een podiumplek te pakken in Melbourne. De Britten spreken over een ‘unusual finish’. Met Bottas op P1, Hamilton P2 en Verstappen op drie.

Gazzetta

Ferrari stelde met een P4 en P5 teleur in Australië. Honda pakte met Verstappen voor het eerst een podium in het hybride tijdperk. Verstappen maakte op het laatst nog een foutje, waardoor Hamilton comfortabeler P2 wist te halen. Op het laatste moment wist Bottas ook nog de snelste raceronde van Verstappen af te pakken, wat weer een punt scheelt. De Italianen spreken over ‘Lo scatenato Verstappen’, wat zoiets als wild betekent.