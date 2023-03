Verkoopcijfers februari 2023: Kia en Hyundai regeren

De verkoopcijfers van februari 2023 zijn verrassend! Kia en Hyundai zijn de populairste merken en een Chinese auto is het bestverkochte model.

Er is weer een maand voorbij. Dit betekent dat er weer verse verkoopcijfers zijn waar we van kunnen genieten. Nu gebeuren er niet altijd spannende dingen, maar de verkoopcijfers van februari zijn erg interessant.

Autoverkoopcijfers februari 2023: Top 5

Er zijn namelijk twee nieuwe topmerken in Nederland: Kia en Hyundai! Jazeker, de jaren van de eeuwige strijd tussen Volkswagen en Opel liggen achter ons. Kia verkocht deze maand 2.295 auto’s en Hyundai 1.975 automobielen. Op nummer 3 vinden we Volkswagen (1.820 auto’s), op nummer 4 Ford (met 1.785 auto’s) en op 5 staat Toyota met 1.742 auto’s.

Kijken we naar verkoopcijfers van februari 2023 qua modellen, dan is er NOG een verrassing. De bestverkochte auto in Nederland afgelopen maand was namelijk de Lynk & Co 01! Jazeker, een Chinese auto. Er zijn er 1.089 van verkocht. Vervolgens vinden we op de tweede plaats de Opel Corsa (887), op P3 de Volvo XC40 (749), op P4 de Ford Focus en op P5 de Tesla Model Y (653).

En de leuke auto’s dan?

Ok, tot zover de ‘standaardinfo’. Ditmaal opmerkelijker dan anders, maar zijn er nog een beetje leuke auto’s verkocht afgelopen maand? Goed nieuws voor de liefhebbers, er zijn vijf Alfa Romeo Giulia’s bijgekomen! Precies evenveel als het aantal nieuwe Bentley Continental GT’s op geel kenteken.

Dan nog twee theorieën van @jaapiyo die een feit waren afgelopen maand. De markt voor grote Audi’s bestaat bijna niet in Nederland. Van de Audi A8 werden 2 stuks verkocht, de Audi Q7 1 keer, de Audi Q8 1 keer en de Audi A7 zelfs 0 keer! Audi verkoopt wel enorm exemplaren van de A1 (194) en A3 (229). De A3 is veel populairder dan de BMW 1 Serie (133) en Mercedes-Benz A-Klasse (125).

ID3 populairder dan Golf

De best verkochte Porsche afgelopen maand is de Taycan (61) met de Cayenne (45) op de tweede plaats. De interesse in de 718 Cayman en 718 Boxster is ingezakt. Van beide 718-modellen werden er slechts eentje verkocht!

We zagen dat in de top 5 de Focus en Corsa stonden. Uitzonderingen op de regel, want de traditionele segmenten bestaan bijna niet meer. De Volkswagen ID3 (319) verkoopt beter dan de Golf (204). Van de Opel Astra zijn er slechts 162 verkocht, terwijl dat een gloednieuw model is! Ter referentie, de Mokka verkoopt met 324 stuks een stuk beter.

Enfin, de complete lijst van de autoverkoopcijfers februari 2023 kun je bekijken op de website van Bovag!

