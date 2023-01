Olav Mol heeft strak plan voor budget cap overtredingen

De commentator heeft soms wat boude uitspraken, maar komt nu wel met een strak plan.

De F1 komt voor dat je het weet weer uit de winterslaap. We kijken alweer uit naar de wintertests voor het seizoen van 2023 en de lancering van de nieuwe bolides. Gaan we allemaal Red Bull kopieën zijn, of blijft er variatie. En wat doet Mercedes met het concept ‘zonder sidepods’? Halstarrig aan vasthouden en werkend maken, of toch maar de concurrentie volgen? We gaan het allemaal over een dikke maand ongeveer zien.

Nu was er vorig jaar veel te doen over het budget cap, dat voor het eerst gehandhaafd werd. Vooral omdat uitgerekend het team van Max Verstappen de grens had overschreden. Daar Max op de meest nipte manier mogelijk de titel binnenhaalde, was het natuurlijk makkelijk om je voor te stellen dat het extra geld net het kleine verschil had gemaakt. Dat was althans zeker de mening van enkele Mercedes adepten.

Uiteindelijk moest Red Bull ‘alleen’ een boete betalen en wordt het beperkt in de ontwikkeling van de auto voor volgend jaar. De boete van 7 miljoen Dollar, die buiten het budget cap valt, doet Red Bull geen pijn. De ontwikkelingsbeperking is afhankelijk van wie je het vraagt de grotere hobbel. Olav Mol heeft berekend dat het Red Bull 24 ‘windtunnelmomenten’ kost over het hele jaar. Dat zijn dan tests van 15 minuten elk.

Mol heeft echter een strak idee om ook eventuele boetes meer zin te laten hebben. Wat nu als boetes ten bate komen aan de teams aan de staart van de grid die zich wel aan de regels houden? Op die manier geef je hen ook een competitief ‘voordeel’. Zo kan het veld dichter bij elkaar komen.

In de NBA hebben een soortgelijk beginsel. Daar geldt een salarisplafond voor het hele team. Teams die meer uitgeven betalen de zogenaamde luxury tax. Dit geld komt dan weer ten goede aan de teams die onder het budget cap blijven. Vorig jaar was deze pot geld overigens zo’n 660 miljoen Dollar. Met 30 teams kan je dus nagaan dat men de limiet van circa 150 miljoen (met allerlei uitzonderingen) gemiddeld dus met 22 miljoen overstijgt…

Of dat het voorland van de Formule 1 is valt te bezien. Maar dit lijkt ons geen slecht plan…Eens kijken wat Haas F1 en Williams kunnen doen met zoveel miljoen.