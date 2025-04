Vicevoorzitter Honda doet Hornertje, maar pakt wél zijn biezen

Een echte vieze voorzitter.

Wat hing er toch een feeststemming op het Suzuka International Racing Course na de GP van Japan van afgelopen weekend. Max Verstappen deed het onmogelijke door de beide McLarens te verslaan en de overwinning binnen te halen. De winst werd extra gevierd doordat dit de laatste keer dat Honda de krachtbron leverde aan Red Bull tijdens een Japanse GP.

Die euforie is hoogstwaarschijnlijk nu wat ingedamd. Shinji Aoyama, Honda ’s uitvoerend vicevoorzitter (executive vice president) en bestuurslid, is vandaag afgetreden na beschuldigingen van ongepast gedrag. Dat maakte Honda gisteren bekend in een persbericht.

Shinji Aoyama op archiefbeeld (foto: Honda)

De aanklacht tegen de vicevoorzitter van Honda

Aoyama wordt verdacht van ”ongepast gedrag gedurende een sociale bijeenkomst buiten werktijd”. Toen Honda dit vernam, is het audit comité direct een onderzoek gestart, een actieplan opgesteld, het plan aangeleverd bij de Raad van Bestuur en meningen gevraagd van externe experts. Op basis van deze documenten zou het RvB een beslissing nemen over het lot van Aoyama.

Nog voor het bestuur zijn besluit kan delen, neemt de Honda-topman het heft in eigen hand. ”Meneer Aoyama heeft vandaag zijn ontslagbrief ingeleverd. De Raad van Bestuur van het Bedrijf heeft bepaald dat het passend is dat de heer Aoyama aftreedt uit zijn functie”, schrijft Honda. Ik vermoed dat de beste man het onheil al zag aankomen.

Honda maakt duidelijk dat dit soort gedrag niet door de beugel kan. De fabrikant schrijft: ”Het is zeer betreurenswaardig dat een persoon die als leider in het management van het bedrijf is gepositioneerd en van wie wordt verwacht dat hij een voorbeeld stelt voor het respecteren van mensenrechten en het naleven van relevante wetten en regels, het onderwerp is geworden van een beschuldiging van gedrag dat in strijd is met deze principes. Het bedrijf biedt oprecht zijn excuses aan voor het ongemak dat door dergelijk gedrag is veroorzaakt en voor de aanzienlijke verstoring en bezorgdheid die het bij alle belanghebbenden heeft veroorzaakt.”

De ex-vicevoorzitter van Honda is ervaren

Aoyama is niet de eerste de beste die het Honda-schip verlaat. In 1986 kwam hij bij het Japanse automerk werken. Hij klom op tot de verantwoordelijke van de elektrificatie-, motorfiets- en Noord-Amerikaanse divisie. Geen kleine jongen dus.

Honda-baas Toshihiro Mibe heeft zijn eigen manier om met deze zaak om te gaan. Hij levert twee maanden lang vrijwillig 20 procent van zijn salaris in. Verder gaat Honda kijken hoe het merk een herhaling van zo’n gebeurtenis kan voorkomen. Concreet wil dat zeggen dat er een nieuwe managementstructuur komt. Het bedrijf zal deze binnenkort bekendmaken.

Een nieuwe hiërarchie is ook wel nodig nu Aoyama wegvalt. Iemand anders krijgt de zware taak om de EV-transitie verder te zetten. En dan moet er ook nog iemand gaan bedenken hoe Honda relevant blijft in Noord-Amerika na de importheffingen.