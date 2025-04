Bizar: zoveel geregistreerde busjes mogen de emissiezone NIET in

En het worden er alleen maar meer…

Inmiddels weten we wel dat veel ondernemers vlak voor de jaarwisseling een nieuwe bedrijfswagen kochten om zo de bpm te omzeilen. Maar er zijn ook nog genoeg ondernemers die niet de middelen, de wil of beide hadden om een milieubewustere bestelbus te bemachtigen. Vandaar dat het aantal bussen dat niet de emissiezone in mag behoorlijk groot is.

Het CBS becijferde dat we aan het begin van dit jaar 1,1 miljoen bestelauto’s hadden. Bijna 130.000 daarvan zijn nieuwe en waarschijnlijk duurzamere bussen die afgelopen jaar naar Nederland kwamen. Maar er zijn er nog veel meer die te vies zijn voor de binnensteden. Volgens overstappen.nl zijn er ruim 265.000 bestelauto’s die niet voldoen aan de voorwaarden om de milieuzones in te rijden. Dat betekent dat bijna 1 op de 4 bedrijfswagens nu al niet meer welkom is in de milieuzones.

Het worden er alleen maar meer

De vergelijkingswebsite heeft gekeken naar de kentekenregistraties van bestelauto’s bij het RDW om op het getal te komen. Als eigenaren van bijna net zo vuile bussen de komende jaren geen afscheid nemen van hun bedrijfswagen, wordt het aantal en aandeel bussen die niet in de emissiezone mogen komen alleen maar groter. In 2027 zouden er ruim 492.000 te vieze bussen zijn en een jaar later zelfs 985.000. Dat is dus bijna 90 procent van alle bussen die er nu zijn!

Er moet dus echt wat veranderen. Inmiddels zijn er zones in de volgende steden: Amersfoort, Amsterdam, Assen, Delft, Den Haag, Eindhoven, Gouda, ‘s-Hertogenbosch, Leiden, Maastricht, Nijmegen, Rotterdam, Tilburg, Utrecht en Zwolle. De komende jaren zullen naar verwachting nog meer gemeenten volgen.

De eerste maatregelen

Voor nu heeft de overheid met de gemeenten een boetevrije periode afgesproken van een half jaar. Daarnaast wordt er gewerkt aan een wetswijziging om bestelwagens met emissieklasse 6 één jaar langer binnen de milieuzones te laten. In dat geval zouden de prognoses dus met een jaar opschuiven. Ook werken de overheid en de gemeenten aan een nieuwe set afspraken over landelijke ontheffingen.

Op de achtergrond helpt de bpm-invoering voor bedrijfswagens nog niet echt. Ondernemers kiezen nog vaak voor benzinebussen vanwege het prijsverschil en de verdwijning van fiscale voordelen op elektrische bedrijfswagens. De aanschafprijs zou niet het grootste struikelblok moeten zijn nu elektrische bussen goedkoper zijn dan diesels, maar vergeet niet de mrb op EV’s. Is een zuinige benzine- of hybride bus dan voorlopig de beste optie?

