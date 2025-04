Audi A6 Sedan (C9), mooier dan de Avant? #video

De gemiddelde koper zit er niet meer op te wachten, maar natuurlijk heeft Audi ook nog een A6 sedan C9 voor ons in petto.

Als je de Audi A6 Avant (hier in de test) nog op het netvlies hebt, dan is de A6 sedan niet echt een verrassing. Wat wel aardig is, dit is een compleet andere auto dan de elektrische A6 e-tron. Verwarrend hè?

Waarom een A6 sedan

Stations zijn er voor mensen die armlastig en daardoor ruimte nodig hebben. Spullen verhuizen, superhandig zo’n Avant, maar nóg liever laat ik anderen met mijn spullen sjouwen.

De hele achterbak vol met aardappelen, potten pindakaas, luchtbedden en een tent, je raadt het al toch? Liever naar een lekker resort met een licht bepakte auto. En tijdens de wintersport kan je ook gewoon uit eten en past alles in een sedan.

Kortom, ga voor wat mooier en beter is. Mocht de esthetiek van een A6 sedan vs de Avant wellicht nog een discussiepunt zijn, de functionaliteit is dat zeker niet.

Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine

De A6 sedan heeft een superieure stroomlijn

Aircurtains in het front leiden de luchtstroom langs de wielen, die overigens ook weer aerodynamisch zijn geoptimaliseerd. Diverse platen en spoilers aan de onderzijde van de A6 zorgen daar voor een optimale luchtstroom. De diffuser en spoilerlip achter maken het recept af. Het eindresultaat is indrukwekkend: een cW waarde van 0,23 zonder dat de A6 eruit ziet als een gesmolten stuk zeep (hallo Mercedes EQS).

Nog een voordeel van een sedan is dat (achter)passagiers niet uit hun hemd waaien als de achterklep een keer opengaat. Bij hitte, koude, regen of stoffige omstandigheden word je daar echt blij van.

Motoren (nog) niet geschikt voor Nederland

Woon je elders, dan heeft Audi een fraaie A6 2.0 TDI of V6 TFSI voor je in de aanbieding. Beide motoren een fraai MHEV plus systeem aan boord die de motoren flink zuiniger en fijner maken.

Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine Audi A6 Limousine

Vreemd genoeg heeft de 2.0 TFSI dat systeem niet en is daarmee relatief onzuinig (en daardoor zwaarder belast in Nederland). De 2.0 TFSI werkt volgens de Miller cyclus en heeft variabele turbo geometrie. Totaal is er 204 pk en 340 Nm beschikbaar, wat voor het formaat auto niet zo heel royaal meer is. De topsnelheid is 240 km/u en de sprint naar de 100 duurt 8.3s.

Het interieur heeft de laatste Audi huisstijl met een lekkere Audi virtual cockpit+ (11,9 inch) en het centrale MMI touchdisplay (14,5 inch). En ja, we weten wat je denkt. “Hebben we niet net een rijtest van de A6 Avant gezien?” Klopt. Maar dit is is echt weer een ander soort auto.

De A6 is een traditionele sedan. Dat betekent een vaste achterruit en een losse kofferklep. Is dat nou echt beter dan een traditionele hatchback? Ik laat je in de video zien waarom er wel degelijk een markt is voor dit soort auto’s! Kijken dus.