Waarom een auto kopen bij de dealer nóg duurder wordt in Nederland

De autoverkopers lijken het nog lastiger te krijgen.

Nederlandse autozaken hadden over het algemeen een goed jaar in 2024. Gemiddeld draaiden de dealers 9 procent meer omzet dan in 2023. Toch zakte de nettowinst met ruim € 63.000. Oftewel, er moest harder worden gewerkt voor minder geld. Diezelfde autobedrijven krijgen een volgende tegenslag in de vorm van extra personeelskosten.

Wat is er aan de hand? Al een tijdje eisen werknemers die onder de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven werken samen met vakbonden FNV en CNV om een loonsverhoging af te dwingen bij de Bovag. De vakbonden wilden een loonsverhoging van zes procent over 12 maanden.

Daar wilde de Bovag niet in meegaan. Naar eigen zeggen had de Bovag de afgelopen drie jaar de salarissen al met ruim 18 procent omhoog gedaan. Een stijging van 3,3 procent om de inflatie tegemoet te komen, dat wilde de Bovag wel.

Bovag doet water bij de wijn

Na vijf gespreksronden kwamen de beide partijen er nog niet uit. Nu doet Bovag een voorstel. De brancheorganisatie gaat zelfs over de geëiste loonsverhoging van 6 procent heen met 7 procent loonsverhoging, maar wel over een langere periode. Vanaf 1 juni 2025 gaat het loon met 2,2 procent omhoog en op 1 oktober 2025 met 1,3 procent. De overige 3,5 procent gaat vanaf 1 februari 2026 in. Daarmee ligt de totale loonsverhoging 1 procent boven de verwachte inflatie over 2025 en 2026.

En daar houden de nieuwe voordelen voor de automonteurs niet op. De werknemers van de cao Motorvoertuigen- en Tweewielerbedrijven krijgen twee extra dagen onbetaald verlof, hoeven niet meer verplicht over te werken (tenzij je bij een takel- en bergingsbedrijf werkt of in geval van calamiteiten), wordt mantelzorg gefaciliteerd, gaat de RVU (Regeling Vervroegde Uittreding) naar zwaarwerkregeling en komt er onderzoek naar hoe er slimmer en flexibeler gewerkt kan worden en naar de oorzaken van het verzuim in de sector. Dat zijn nogal wat tegemoetkomingen. Het bod ligt nu bij de vakbonden. Er is dus nog geen afspraak gemaakt.

Wat gaan automonteurs meer verdienen?

Bij de presentatie van de loontabellen van 2024 gaf Bovag een rekenvoorbeeld. Een werknemer van 21 jaar oud die 38 uur per week werkt (1.991,2 werkbare uren per jaar) verdiende € 2.201,94 per maand, of € 26.423,22 per jaar. Na 1 februari 2026 is het maandsalaris van diezelfde medewerker € 2.356,08 en het jaarsalaris € 28.272,84. Da’s bijna 2.000 euro extra per jaar. Voor een medewerker.

Dus, in een tijd waarin autodealers het onder andere door hoge loonkosten al moeilijker kregen, wordt het personeel nog duurder. Ergens moet het geld vandaan komen om de extra kosten op te vangen. Dikke kans dat de autokoper het verschil mag gaan ophoesten waardoor een auto kopen bij de dealer waarschijnlijk duurder wordt.

Een tijdje terug sprak @Wouter in de BNR-podcast De Nationale Autoshow onder andere over dit onderwerp met de voorzitter van Bovag Autodealers en directeur van de Vallei Auto Groep, Bert Kroon.

Foto: Verschillende Porsche’s gespot door @julian06