Nieuwe Porsche 718 toch niet helemaal elektrisch

Wat krijgen we nou. Toch een verbrandingsmotor voor de nieuwe Porsche 718. Met een twist.

Toen Porsche in 2022 aankondigde dat de volgende generatie 718 volledig elektrisch zou worden konden gefronste wenkbrauwen niet uitblijven. Een compacte sportwagen met middenmotor elektrisch maken? Geen enkele autofabrikant heeft dat tot nu toe gedaan. Ook niet in 2025.

De Boxster en Cayman zouden hun iconische verbrandingsmotoren moeten inleveren voor een batterijpakket en elektromotoren. Op die dappere beslissing blijkt Zuffenhausen nu terug te krabbelen. Goed nieuws voor liefhebbers van ICE-motoren, want een volledig elektrische 718 blijft een raar gevoel.

De draai van Porsche

De huidige generatie 718 loopt volgende maand van de band voor de laatste productierun. Deze week kondigde Porsche met een gelikte presentatie een draai van de plannen aan. Minder elektrisch, meer ICE.

Daar ligt een bijzondere rol weggelegd voor de 718. Porsche gooit de plannen voor een elektrische 718 niet in de prullenbak. Dat zou wel heel dom zijn. Het Duitse automerk heeft de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in een elektrische aandrijflijn voor deze sportwagen. In plaats daarvan werkt Porsche aan een benzine-718 NAAST een elektrische variant. Een beetje de BMW-aanpak.

Dat betekent waarschijnlijk dat we enkel de RS-achtigen of soortgelijke topmodellen nog met benzinemotor gaan zien. Een nieuwe aanpak. De verbrandingsmotor als exclusief en dus prijziger alternatief.

De verwachting is, om kosten te besparen, dat Porsche vermoedelijk het oude 718-platform als basis gebruikt voor dit nieuwe model. Voor de liefhebber die nog wel een 718 met verbrandingsmotor wenst. Die moet dan wel diep in de buidel tasten als het inderdaad om een soort RS gaat.

Signaal aan de liefhebber

Dat Porsche deze stap zet, laat zien dat de markt voor compacte sportwagens met verbrandingsmotor nog altijd relevant is. Veel klanten waarderen de emotie, het geluid en de beleving die een elektrische aandrijflijn simpelweg niet kan bieden. Door de benzineversies te reserveren voor de top, creëert Porsche een vorm van schaarste en prestige. Een 718 met benzinemotor wordt straks niet meer het instapmodel, maar een begeerd vlaggenschip.

Toekomstbeeld

Het is toch wel bemoedigend dat Stuttgart erkent dat traditie en rijbeleving niet zomaar overboord gegooid kunnen worden. Voor de purist is er dus nog licht aan het einde van de tunnel. Ook al gaat dat gepaard met een stevig prijskaartje.

Beter te duur dan niet te koop, aldus een legendarische Autoblog-gezegde.