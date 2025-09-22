Leukste Peugeot van de afgelopen jaren kost nog geen € 5.000 op Marktplaats!

Of betaal drie keer zoveel voor de allerleukste uitvoering.

Peugeot heeft af en toe van die periodes waarin ze het weer helemaal gevonden hebben. Naast slaapverwekkende modellen als de 1007 met schuifdeuren, en de 3008 en 5008 met dezelfde saaie styling bouwde Peugeot ook een sportieve coupé: de RCZ.

Het succes van de RCZ begint al bij zijn conceptversie, de 308 RC Z Concept. Het lichte gewicht, weelderige lijnen en opvallende double-bubble-dak doen het goed bij het publiek van de autobeurs in Frankfurt. Zoals dat bij conceptauto’s gaat een groot deel van de auto toch niet in productie. Die autowet geldt niet voor de RCZ.

Peugeot bleef verrassend dicht bij het conceptontwerp dat op veel bewondering kon rekenen. Er kwam zelfs een actieve spoiler op die afhankelijk van de gereden snelheid in twee standen wordt geplaatst. Onderhuids zorgt een McPherson-ophanging voor en een torsiebalk achter wat zorgt voor een speelse voorwielaandijver.

Specificaties van de RCZ

De pre-facelift RCZ kreeg een THP-viercilinder met verschillende vermogensvarianten. Bij de aftrap van het model kon je kiezen uit een 156 pk of 204 pk sterk blok. Er was ook nog een 2,0-liter diesel met 163 pk. In 2013 vindt Peugeot het tijd voor een facelift. Er komen andere bumpers en lichtunits, een nieuw navigatiesysteem en een systeem dat het geluid van de motor versterkt via een gecontroleerd diafragma. De motoren blijven hetzelfde.

Met de facelift komt er ook een nog sportievere uitvoering: de RCZ-R. De vierpitter wordt nog verder uitgeknepen tot een knappe 170 pk en 330 Nm. En dat op een 2+2 coupé van 1.280 kilo. De sterkere RCZ is dan ook bloedsnel. Van 0 naar 100 gaat in 5,9 seconden. De topsnelheid is begrensd op 250 km/u.

Marktplaats

Tussen 2010 en 2015 bouwt Peugeot ongeveer 67.000 exemplaren van de RCZ. Daarvan kwamen er ruim 1.200 naar Nederland. De gemiddelde catalogusprijs is zo’n € 40.000. Inmiddels is de RCZ zo ver afgeschreven dat je er al eentje kunt kopen voor minder dan € 5.000.

De auto hieronder is op dit moment de goedkoopste Peugeot RCZ van Marktplaats. Het exemplaar is een instapper uit 2010. Er zitten wat krasjes op het achterste spatbord. De huidige eigenaar rijdt naar zijn mening te weinig met de auto waardoor de RCZ de deur uit mag. Hij staat op Marktplaats te koop voor € 5.250, maar in de beschrijving heeft de verkoper het over een minimale prijs van € 4.900.

Peugeot RCZ-R op Marktplaats

De timing voor dit artikel is goed, want er staat precies één RCZ-R te koop op Marktplaats. Een particuliere eigenaar uit Barendrecht doet zijn snelle Peugeot van de hand. De dikke coupé heeft een lekkere rood-zwarte kleurstelling en beeldschone R-velgen.

Er is 145.000 kilometer mee gereden, wat in tien jaar tijd geen gek aantal is. De enige Peugeot RCZ-R van Marktplaats staat te koop voor € 16.000. Daarvan kun je dus ook drie gewone RCZ’en kopen, maar wat heb je aan drie leuke Peugeots? Er is trouwens al € 14.500 op de RCZ-R geboden, dus wees er snel bij!