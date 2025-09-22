”Nieuwe betaalbare Tesla” gaat je flink teleurstellen

Niet helemaal wat wij ervan hadden verwacht.

Bij verschillende merken heb je wat meer tijd nodig om het hele gamma op te noemen. Kun jij bijvoorbeeld alle auto’s opnoemen die je nu nieuw kunt kopen bij Renault? Het aanbod van Tesla zit wat simpeler in elkaar en is al jaren hetzelfde. Daar zou dit jaar verandering in komen met de Model 2, een betaalbare Tesla voor een breder publiek.

Tesla beloofde meer nieuwe goedkopere auto’s en bevestigde dat doel nog eens bij de presentatie van de jaarcijfers. In de eerste helft van 2025 zouden er nieuwe goedkopere modellen komen op een next-gen platform, maar ook met aspecten van huidige basissen. Nu weten we wat Tesla met die ingewikkelde constructie bedoelt: uitgeklede versies van de Model 3 en Model Y. Helaas geen compleet nieuwe Model 2 dus, en dat stelt toch wel teleur.

Tesla Model Y E41

Tesla-hacker @green wist weer eens in de beschermde interne gegevens van het merk te duiken om informatie in te winnen over de kale ”nieuwe betaalbare modellen”. Binnen Tesla wordt de versoberde Model Y ‘E41’ genoemd. De EV-bouwer haalt de prijs omlaag door de Model Y uitgebreid leeg te roven.

Laten we beginnen bij het interieur. Er zijn twee audio-opties: de ‘Essential’ en de Essential met standaarduitrusting’. De speakers zullen dus net wat minder goed geluid de cabine in schieten dan het audiosysteem dat je nu kent. En zo zijn er ook versimpelingen van de hemel- en stoelbekleding, cabineverlichting en stoelbediening. Daarnaast verliest de achteruitrijcamera zijn verwarming, kunnen de passagiers achterin niet meer spelen met een schermpje en is het glazen dak weg.

Het exterieur lijdt ook onder de afslankkuur. Er zijn geen lampjes meer die op de grond schijnen, de spiegels klappen niet meer naar binnen en er zijn simpele 18-inch wielen. De Tesla-hacker denkt dat ook de ophanging een downgrade krijgt. Volgens de verwachtingen komen er RWD- en AWD-uitvoeringen met speciale motorconfiguraties. Welke motoren dat zijn, blijft nog gissen.

De hacker gaat nu op zoek naar renders van de goedkope Model Y. Als je het mij vraagt, is er nog interessanter nieuws op te duiken, namelijk de prijs. In Nederland betaal je nu minimaal € 45.990 voor de Model Y. Wellicht dat de gierige Nederlander zijn principes en meningen over de baas van het bedrijf aan de kant zet wanneer ze een Model Y voor zo’n € 35.000 kunnen kopen. Als Tesla er helemaal een succes van wil maken in Nederland moet ‘ie tussen de € 10.000 en € 20.000 gaan kosten, al vraag ik me af of er dan nog winstmarge overblijft.

Via Electrek