Productie Alfa Tonale en Opel Mokka stilgelegd wegens gebrek aan vraag

Het gaat nog steeds niet lekker bij Stellantis.

Het is inmiddels een bekend probleem voor Stellantis: de productiecapaciteit overstijgt de vraag. Dit was vooral een issue met de elektrische Fiat 500. De productie daarvan is meerdere malen stilgelegd. Dat probleem is hopelijk opgelost met de komst van de nieuwe Fiat 500 met verbrandingsmotor.

Nu zijn er echter andere fabrieken van Stellantis die genoodzaakt zijn de productie te pauzeren. Het gaat om de fabrieken in het Franse Poissy en het Italiaanse Pomigliano. Vanaf eind deze maand wordt de productie tot drie weken opgeschort.

In Poissy worden de DS 3 (voorheen de DS 3 Crossback) en de Opel Mokka gebouwd. Dat de productie van de Mokka wordt stilgelegd komt een beetje als een verrassing. We hadden niet de indruk dat deze auto het slecht deed. Maar kennelijk is de vraag op dit moment niet zo groot. De Mokka is ook alweer vier jaar op de markt, dus het nieuwtje is er wel vanaf.

In de Italiaanse fabriek worden de Fiat Panda en de Alfa Romeo Tonale gebouwd. De productie van de Panda werd eind vorig jaar ook al stilgelegd. Voor alle duidelijkheid: het gaat hier om de oude Panda, niet de nieuwe Grande Panda. En verder heeft de Tonale het lastig. Deze wordt onder meer getroffen door de importheffingen in de VS.

De werknemers van de fabrieken hebben dus een week of langer onvrijwillig (en waarschijnlijk ook onbetaald) vakantie. Het gaat om 3.800 werknemers in Italië en circa 2.000 werknemers in Frankrijk.

