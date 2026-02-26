Vraag naar maximumsnelheid op de Autobahn groeit door stijging verkeersdoden

Blijf weg uit Duitsland als je wilt blijven leven, ik herhaal, blijf weg uit Duitsland!

In Nederland willen we naar de nul verkeersdoden per jaar toe door van 50 naar 30 km/u te gaan in de binnensteden en de pakkans te vergroten met meer (focus)flitspalen. In Duitsland hebben ze ook zo’n plan genaamd Vision Zero. Het plan is sinds 2021 in werking, maar werpt op z’n zachtst gezegd nog niet zijn vruchten af.

Het Statistisches Bundesamt, zeg maar het Duitse CBS, heeft de cijfers van de Duitse verkeersongevallen in 2025 publiceert. Het is grotendeels een slechtnieuwsshow. Laten we toch maar positief beginnen. In totaal registreerde de politie in 2025 ongeveer 2,5 miljoen verkeersongevallen, een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van 2024. Daarvan betroffen ongeveer 2,2 miljoen incidenten uitsluitend materiële schade.

Tevens bleef het aantal gewonden nagenoeg gelijk op ongeveer 366.000, terwijl het aantal zwaargewonden met 4% daalde tot circa 48.400. Da’s het laagste aantal sinds de registratie begon in 1991. Een welgemeend ‘Hurra!‘ klinkt er echter niet vanuit Duitsland.

Alweer meer verkeersdoden in Duitsland

Helaas waren er namelijk meer verkeersdoden te betreuren in Duitsland dan in 2024. Er kwamen in totaal 2.814 mensen om het leven bij verkeersongevallen bij onze oosterburen. Daarmee stijgt het aantal van 44 doden ten opzichte van het voorgaande jaar. Kijk je naar het beginjaar van Vision Zero (2021) dan is het aantal doden gestegen met bijna 300 doden en 10 procent. En dat terwijl tegen 2030 de hoeveelheid dodelijke ongelukken met verkleinen naar 1.540 doden en 40 procent minder dan in 2021.

Duitse RDW luidt de noodklok

De TÜV-vereniging heeft de statistieken ook gezien en is ervan geschrokken. Volgens Fani Zaneta, expert verkeersveiligheid bij de TÜV, is het daarom tijd voor strengere maatregelen. “Vision Zero is geen utopie, maar een kwestie van consequente implementatie. De statistieken van 2025 laten zien dat de tot nu toe genomen politieke maatregelen onvoldoende effectief en uitvoerbaar zijn. We moeten de instrumenten inzetten die aantoonbaar levens redden”, zegt ze.

Hoe moet dat dan gebeuren volgens de expert? Ze denkt aan ”consequente handhaving van verkeersregels en snelheidsbeperkingen, en de snelle uitrol van effectieve veiligheidsvoorzieningen voor voertuigen”.

Vooral het ”snelheidsbeperkingen”-punt ligt gevoelig in Duitsland. Je weet dat er geen maximumsnelheid geldt op de Autobahn en wellicht ook dat er een tijd lang discussie over was om er wel een limiet in te voeren. Dikke kans dat die discussie nu weer wordt aangewakkerd door deze cijfers.

Ligt het probleem wel op de snelweg?

Wie wat verder inzoomt op de ongelukscijfers ziet echter dat de schuld niet direct ligt bij de gebruikers van de Autobahn. Ja, het aantal dodelijke ongelukken met auto’s steeg met 4 procent, maar die met motor- en scooterrijders daalde dan weer met 8 procent. Tevens zien we juist een groei in het aantal dodelijke slachtoffers op fietsen (+4 procent), bromfietsen (+28 procent!) en e-scooters (+25 procent!). Die kom je op de Autobahn niet tegen hoor.

Of het nu wel of niet de schuld is van de limietloze snelweg, vroeg of laat zullen de beleidmakers weer wijzen naar de Autobahn als deeloplossing voor Vision Zero. En dat allemaal om te bereiken wat er al in Finland wordt bewerkstelligd.

