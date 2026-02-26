Vraag naar maximumsnelheid op de Autobahn groeit door stijging verkeersdoden

Blijf weg uit Duitsland als je wilt blijven leven, ik herhaal, blijf weg uit Duitsland!
In Nederland willen we naar de nul verkeersdoden per jaar toe door van 50 naar 30 km/u te gaan in de binnensteden en de pakkans te vergroten met meer (focus)flitspalen. In Duitsland hebben ze ook zo’n plan genaamd Vision Zero. Het plan is sinds 2021 in werking, maar werpt op z’n zachtst gezegd nog niet zijn vruchten af.
Het Statistisches Bundesamt, zeg maar het Duitse CBS, heeft de cijfers van de Duitse verkeersongevallen in 2025 publiceert. Het is grotendeels een slechtnieuwsshow. Laten we toch maar positief beginnen. In totaal registreerde de politie in 2025 ongeveer 2,5 miljoen verkeersongevallen, een cijfer dat vergelijkbaar is met dat van 2024. Daarvan betroffen ongeveer 2,2 miljoen incidenten uitsluitend materiële schade.
Tevens bleef het aantal gewonden nagenoeg gelijk op ongeveer 366.000, terwijl het aantal zwaargewonden met 4% daalde tot circa 48.400. Da’s het laagste aantal sinds de registratie begon in 1991. Een welgemeend ‘Hurra!‘ klinkt er echter niet vanuit Duitsland.
Alweer meer verkeersdoden in Duitsland
Helaas waren er namelijk meer verkeersdoden te betreuren in Duitsland dan in 2024. Er kwamen in totaal 2.814 mensen om het leven bij verkeersongevallen bij onze oosterburen. Daarmee stijgt het aantal van 44 doden ten opzichte van het voorgaande jaar. Kijk je naar het beginjaar van Vision Zero (2021) dan is het aantal doden gestegen met bijna 300 doden en 10 procent. En dat terwijl tegen 2030 de hoeveelheid dodelijke ongelukken met verkleinen naar 1.540 doden en 40 procent minder dan in 2021.
Duitse RDW luidt de noodklok
De TÜV-vereniging heeft de statistieken ook gezien en is ervan geschrokken. Volgens Fani Zaneta, expert verkeersveiligheid bij de TÜV, is het daarom tijd voor strengere maatregelen. “Vision Zero is geen utopie, maar een kwestie van consequente implementatie. De statistieken van 2025 laten zien dat de tot nu toe genomen politieke maatregelen onvoldoende effectief en uitvoerbaar zijn. We moeten de instrumenten inzetten die aantoonbaar levens redden”, zegt ze.
Hoe moet dat dan gebeuren volgens de expert? Ze denkt aan ”consequente handhaving van verkeersregels en snelheidsbeperkingen, en de snelle uitrol van effectieve veiligheidsvoorzieningen voor voertuigen”.
Vooral het ”snelheidsbeperkingen”-punt ligt gevoelig in Duitsland. Je weet dat er geen maximumsnelheid geldt op de Autobahn en wellicht ook dat er een tijd lang discussie over was om er wel een limiet in te voeren. Dikke kans dat die discussie nu weer wordt aangewakkerd door deze cijfers.
Ligt het probleem wel op de snelweg?
Wie wat verder inzoomt op de ongelukscijfers ziet echter dat de schuld niet direct ligt bij de gebruikers van de Autobahn. Ja, het aantal dodelijke ongelukken met auto’s steeg met 4 procent, maar die met motor- en scooterrijders daalde dan weer met 8 procent. Tevens zien we juist een groei in het aantal dodelijke slachtoffers op fietsen (+4 procent), bromfietsen (+28 procent!) en e-scooters (+25 procent!). Die kom je op de Autobahn niet tegen hoor.
Of het nu wel of niet de schuld is van de limietloze snelweg, vroeg of laat zullen de beleidmakers weer wijzen naar de Autobahn als deeloplossing voor Vision Zero. En dat allemaal om te bereiken wat er al in Finland wordt bewerkstelligd.
Reacties
HZW zegt
De vele extreem korte invoeg stroken helpen ook niet op de Autobahn, zeker niet als de invoegende met een veel te lage snelheid invoegt, waardoor auto’s noodzakelijk banen gaan opschuiven, met alle gevolgen van dien.
maarteno zegt
Doorgaans zijn die vrije snelheidsrijders niet op de meest rechterbaan te vinden. Snelwegen zijn sowieso relatief veilige wegen. Verkeer is gescheiden van elkaar middels de middenberm. Dus je gaat doorgaans allemaal dezelfde kant op. Denk wel dat je moet onderzoeken of het nu door die onbeperkte snelheden zijn die zoveel doden veroorzaken. Een ongeluk waarbij er echt van 130-0 wordt gegaan in een split second is vaak ook al dodelijk maar lig je misschien eerst nog een tijdje te lijden met pijn en was je met 180-0 wel in 1x weg geweest.
PunicaOase zegt
“We moeten de instrumenten inzetten die aantoonbaar levens redden”. Dat klinkt heel verstandig. Gezien het aantal slachtoffers bij e-fietsen en scooters ligt een helmplicht voor de hand, of is die er al in Duitsland?
Johanneke zegt
Het is ook absurd dat er geen snelheidslimiet is als je het mij vraagt. Zet gewoon een limiet op 200km/u. Iedereen die het nodig denkt te hebben 300 te gaan, pak de TGV.
barchettadriver zegt
Los van de doden op de snelweg, ik woon in een van de dodelijkste Kreisen van heel Dld, het welbekende Kreis KLE. De meeste doden hier vallen op binnenwegen door de nachtelijk boomklevertjes en mensen die op ongeschikte plekken gaan inhalen en vervolgens een tegenligger oid koppen.
Daar veranderen andere maximum-snelheden niets aan. Dan moeten ze eens achter de verkeers-vandalen aan gaan rijden en ze op de bon slingeren.
donvliet zegt
Nul verkeersdoden is een volslagen illusie. Deelnemen aan het verkeer kent inherent risico. Dat hoeven we niet groter te maken dan nodig, maar elimineren is onmogelijk.
De vraag is wat redelijk is. Als we allemaal 80 gaan rijden op de snelweg zullen er minder doden vallen. Maar niet nul. Als we allemaal 50 gaan rijden worden het er nog minder, en als we allemaal het huis niet verlaten worden het er pas werkelijk nul.
De limieten liggen al vrij laag in Nederland, nog verder verlagen is niet realistisch. Snelheid is ook niet erg vaak de oorzaak van een ongeluk, eerder een complicerende factor. Onoplettendheid is wat mij betreft de grote boosdoener. Als we allemaal nuchter, uitgerust en zonder telefoon in de hand zouden rijden, zouden we veilig en zonder problemen een limiet van 150 of hoger kunnen hanteren op de Nederlandse snelweg. Laat staan op de Duitse.