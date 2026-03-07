De eerste nieuwe BMW Alpina is ook meteen de laatste XB7

Een nieuw begin, dachten we, blijkt het einde te zijn.

De samenwerking tussen BMW en Alpina is een bijzonder hoofdstuk ingestapt. De tuner is nu onderdeel van de grootmacht om samen extra bijzondere auto’s te bouwen. Voor het zover is, maakt Alpina zijn klusje nog even af. Daarom is de eerste BMW Alpina sinds de nieuwe partnershipsvorm een oude Alpina die een einde markeert, een speciale XB7.

Als afsluiter komt er een speciale editie: de XB7 MANUFAKTUR. In hoofdletters ja, want MANUFAKTUR moet je schreeuwen, denk ik. Daarvan worden slechts 120 exemplaren gebouwd, al is er wel een kanttekening voor Europese liefhebbers: deze reeks is exclusief bedoeld voor de Amerikaanse en Canadese markt.

De exclusieve verkoop in Noord-Amerika is tekenend voor de XB7. Dit model is de eerste Alpina die niet volledig in Buchloe is gebouwd. Hij rolde van de band bij BMW Plant Spartanburg. Die fabriek is verantwoordelijk voor vrijwel alle Amerikaanse grote BMW’s.

Specificaties en prestaties

Onder de kap ligt een 4,4-liter bi-turbo V8 op basis van BMW’s S68-motor. Die levert 631 pk en 800 Nm koppel. In combinatie met de achttraps Alpina versnellingsbak sprint de grote SUV in 3,9 seconden naar 60 mijl per uur. Verder is de luchtvering door Alpina afgesteld en krijgt de XB7 actieve rolstabilisatie en vierwielbesturing.

De MANUFAKTUR-versie is meteen herkenbaar dankzij twee exclusieve lakken: Frozen Alpina Green en Frozen Alpina Blue. Beide matte kleuren zijn nieuw voor de XB7. Verder krijgt de SUV een volledig zwart Shadowline-exterieur, inclusief grille, raamomlijstingen en uitlaateinden.

Ook typisch Alpina: de 23-inch ALPINA Classic velgen met 20 spaken. Langs de flank loopt bovendien de bekende Alpina Deco-Set striping. Subtiele details zoals een lasergeëtste “MANUFAKTUR”-inscriptie op de B-stijl en een specifieke badge achterop maken duidelijk dat het hier om een speciale editie gaat.

Binnenin ziet iedere BMW Alpina XB7 MANUFAKTUR er hetzelfde uit: Tartufo Full Merino-leder en walnoothouten sierdelen. De hoofdsteunen dragen geborduurde Alpina-logo’s in groen en blauw. Op de middenconsole zit een plaatje dat bevestigt dat het om “1 of 120” gaat. Verder is de SUV standaard uitgerust met tweede-rij captain’s chairs en een Bowers & Wilkins Diamond surround-audiosysteem. Kopers krijgen er zelfs twee handgemaakte Alpina weekendtassen bij, uitgevoerd in Lavalina-leer.

De productie van de XB7 MANUFAKTUR start in september 2026, met leveringen in het vierde kwartaal van dat jaar. Zoals gezegd verkoopt BMW Alpina dit afsluitende model alleen in Noord-Amerika. Heel jammer allemaal, maar waar blijven die dikke sedans en stationwagons van Alpina?