Nieuwe 3 Serie concurrent krijgt 3 Serie motor?

Het is eigenlijk heel erg logisch.

Zo rond het nieuwe millennium werden we in Nederland verblijd met een derde sedan van Lexus. Naast de enorme LS400 en de iets minder grote GS300 kwam er een compacte sportsedan van Lexus: de IS200. Het was een rechtstreeks aanval op de BMW 3 Serie. De Lexus IS200 was compact, had een zeer strak onderstel en was gezegend met dingen als een handbak, een zes-in-lijn motor en achterwielaandrijving. Kortom, alle ingrediënten voor een topsucces. Het was overigens gewoon een Toyota Altezza, die IS200, maar ja: Lexus bekt lekkerder dan Toyota.

Die zescilinder lijnmotor zouden we niet meer terug zien. De 1G-FE (twee liter inhoud) en de 2JZ-GE (drie liter inhoud) werden vervangen door diverse zescilinders. In de huidige IS is er zelfs geen zescilinder leverbaar in Nederland. De enige motor die je kan krijgen is een 2.5 viercilinder met een elektrische motor die zich het beste laat omschrijven als ‘stil, maar meh’.

Onlangs konden we je al bijpraten over de allernieuwste IS die eraan zit te komen. De huidige loopt alweer sinds 2013 mee. Ondanks dat het model nog zeer vers oogt (mede door het feit dat je ‘m niet veel ziet), zijn de heren ingenieurs van Toyota hard bezig met een gloednieuw model. Qua techniek lijkt de ‘iS300h’ terug te keren, maar er zijn genoeg markten waar de IS met een grotere benzinemotor wordt verkocht. Volgens het Japanse BestCarWeb is het een bekende motor die terugkeert: eentje van BMW.

Heel gek is die gedachte niet. Het zou namelijk gaan om de B58 motor van BMW. Deze motor doet nu ook dienst in de Toyota GR Supra. De waarden die geschat worden voor de Lexus IS zijn toevallig gelijk aan die van de Toyota Supra: 340 pk en 510 Nm. Daarnaast komen er nog twee viercilinder turbomotoren.