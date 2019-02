Gasly “kust” de muur, Ferrari en Leclerc behouden P1

We blikken terug op dag twee.

Inmiddels zit ook de tweede testdag van de Formule 1 erop. Op het Circuito de Barcelona kwam de koningsklasse gisteren netjes op gang, maar vandaag begonnen we langzaam maar zeker te zien waarvoor de testdagen écht zijn bedoeld. Zodoende is onze eerste constatering de volgende:

Op de tweede testdag ervoeren de teams meer problemen.

Natuurlijk werden er op de eerste dag ook voldoende teams geteisterd door allerhande problemen, maar op de tweede dag waren de incidenten van een iets hoger profiel. Met name Pierre Gasly, die zijn “officiële” debuut maakte voor Red Bull, kwam op verkeerde wijze in de schijnwerpers terecht. Tegen het einde van de sessie maakte de Fransman een dure fout, waardoor hij in de grindbak eindigde en zelfs “enig” contact maakte met de muur.

Daniel Ricciardo, die in de winter een overstap naar het fabrieksteam van Renault heeft gemaakt, kon minder doen aan zijn uitglijder. De DRS-klep op de achtervleugel van de R.S.19 van de Australiër waaide op het rechte stuk van zijn wagen af, met als onvermijdelijk gevolg een bezoek aan de grindbak. De auto kon gelukkig tijdig gerepareerd worden zodat Hulkenberg ermee in actie kon komen. Waar Ricciardo zijn auto nog naar de pitstraat kon brengen, had de Thaise Toro Rosso-coureur Alexander Albon minder geluk. Na een spin bleef hij steken in het grind.

Ferrari blijft gezellig doorknallen.

De Italiaanse equipe kon zich gisteren geen betere seizoensopening wensen en ook de tweede dag doorstond het team vlekkeloos. Ditmaal mocht de kersverse Ferrari-coureur Charles Leclerc, de spirituele “opvolger” van wijlen Jules Bianchi, achter het stuur plaatsnemen. In tegenstelling tot Gasly maakte de Monegask geen fouten bij zijn debuut voor de Scuderia. Leclerc noteerde, net als Vettel een dag eerder, de snelste tijd van de dag en klokte eigenhandig 157 ronden – veruit het meest van iedereen.

De rookies zijn bijzonder strijdlustig.

Op de tweede testdag hebben we een flink aantal debutanten in actie zien komen. Bij McLaren maakte Formule 2-vicekampioen Lando Norris een goede indruk door op de valreep een tweede tijd te noteren. Alexander Albon, die afgelopen jaar derde werd in de F2, stuurde zijn Toro Rosso naar een vierde tijd, luttele duizendsten voor Alfa Romeo-coureur Antonio Giovinazzi. Haas-testcoureur Pietro Fittipaldi hield zich bij zijn debuut gedeisd en sloot de hekken.

Zijn de verschillende motoren nu eindelijk eens betrouwbaar?

Hoewel de teams nog lang niet voluit rijden en relatief zuinig omgaan met hun krachtbronnen, lijken de motorleveranciers puik werk te hebben afgeleverd. Waar we voorheen nog regelmatig auto’s langs de kant van het circuit zagen eindigen met technische problemen, gaan de eerste testdagen ditmaal gepaard met bijster weinig pech. Met name Renault en Honda, die in het verleden geteisterd werden door allerlei gremlins, lijken momenteel met sterk materiaal op de proppen te zijn gekomen. Voor Ferrari en Mercedes lijkt er weinig te zijn veranderd; de Italianen en Duitsers bouwen ook in 2019 nog een betrouwbare aandrijflijn.

Wederom geen Williams.

De equipe uit Grove meldde gisteren dat het ook op dinsdag waarschijnlijk niet in actie ging komen en vandaag kwam die voorspelling uit. De iconische renstal mag dan de kersverse Formule 2-kampioen, een cultheld (Robert Kubica) en een meer dan capabele ontwerper in huis hebben, het levert vooralsnog niets op. Naar het schijnt is de auto niet af en het is nog maar de vraag of Williams morgen wél in actie kan komen.

Renault en Mercedes blijven weer onder de radar vliegen.

Net als een dag eerder willen Renault en vooral Mercedes niet laten zien waartot zij in staat zijn. Op de hardere C3-band reden Bottas, Hamilton, Ricciardo en Hulkenberg netjes hun ronden, om zoveel mogelijk data te verzamelen en alle tests af te werken. We verwachten binnenkort wel snellere tijden van de beide teams, maar hoe ze écht presteren, dat zullen we pas in Melbourne gaan zien.

Uitslag:

1. Leclerc, Ferrari – 1:18.247, 157 ronden

2. Norris, McLaren – 1:18.930, 104 ronden

3. Magnussen, Haas – 1:19.206, 59 ronden

4. Albon, Toro Rosso – 1:19.301, 132 ronden

5. Giovinazzi, Alfa Romeo – 1:19.312, 101 ronden

6. Bottas, Mercedes – 1:19.535, 89 ronden

7. Gasly, Red Bull – 1:19.814, 92 ronden

8. Hulkenberg, Renault – 1:19.837, 95 ronden

9. Ricciardo, Renault – 1:19.886, 28 ronden

10. Hamilton, Mercedes – 1:19.928, 65 ronden

11. Stroll, Racing Point F1 – 1:20.433, 79 ronden

12. Fittipaldi, Haas – 1:21.849, 13 ronden