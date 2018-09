Mercedes A-klasse Sedan Edition 1 niet om aan te gluren

Wat waren ze denkende?

Tradities zijn tradities. Daar valt de inmiddels welbekende ‘Edition 1’-variant van Mercedes zeker onder. Recente voorbeelden zijn onder meer de Mercedes-AMG G63 Edition 1 en de Mercedes-AMG GT4 Coupé Edition 1. Waar die twee nog een redelijk voorkomen hebben, heeft Mercedes bij deze A-klasse Sedan de plank misgeslagen.

Zoals gezegd rolt de A-klasse Sedan Edition 1 de komende 12 maanden van de productieband. Naast de uiterlijke accenten, komt zo’n eerste editie met een aantal extra’s. Denk aan een AMG-pakket en 19-inch wielen. In Duitsland heeft de Edition 1 een meerprijs van ongeveer 7.000 euro.

De nieuwe A-klasse Sedan Edition 1 herken je aan de koperen accenten. Qua kleuren is er keuze uit Night Black, Polar White, Mountain Gray or Cosmos Black. In alle gevallen worden de tinten gecombineerd met die koperen accenten. Bij de afgebeelde Polar White A-klasse Sedan Edition 1 is de kleurencombo naar mijn bescheiden mening een dikke misser. Je kunt de lichtmetalen achteraf vervangen, maar het koper komt ook terug in de grille en in het interieur.

De nieuwe Mercedes A-klasse Sedan staat in het eerste kwartaal van 2019 bij de dealer. Nederlandse prijzen volgen in een later stadium. (via mbpassionblog)