10 moderne achterlichten die het waard zijn om naar te kijken

Verlichting is altijd een dingetje geweest voor de designer. Met de technologie van nu spelen lampen een steeds belangrijkere rol voor een ontwerper. Er zijn immers steeds meer mogelijkheden.

De trend van vroeger is weer terug. We hebben het over de unibrow achterlampen. De verlichting mag weer worden doorgetrokken. We zien het bij de Porsche Panamera, de nieuwe 992, Audi’s en gisteren bij de Mercedes EQC. Dankzij LED-technologie is er veel meer vrijheid voor de designer om te spelen met de vorm van verlichting. Tijd om eens de vergrootglas te leggen op de achterverlichting van nu. Waar staan we en wie heeft het mooiste ontwerp in huis?

MINI Cooper 2018

De nieuwe MINI is tegenwoordig heel makkelijk te herkennen door naar de achterlichten te kijken. Het merk heeft op ludieke wijze de vlag van het Verenigd Koninkrijk verwerkt in het ontwerp. Het ziet er tof uit en is een leuke gimmick.



Peugeot 508

De 3D-verlichting bij de Peugeot 508 is een leuk onderwerp om over te praten bij het showen van je leasebak aan de buurman. Van opzij lijkt de verlichting eindeloos door te lopen. Dat hebben ze bij Peugeot mooi gedaan.



BMW M4

Een beetje kermis is oké. Bij de M4 is er veel aandacht uitgegaan naar de verlichting met een mooi resultaat. Wouter was in elk geval bij de M4 CS zeer enthousiast.



Audi A7

Je hebt het als autofabrikant goed voor elkaar als een persoon je auto kan herkennen in het donker aan de verlichting. Bij de nieuwe A7 is dit zeker mogelijk. De doorlopende verlichting met verticale LED-streepjes zijn uniek voor dit model. Van een afstand is er wel de kans dat je ze verwart met de achterlichten van een A8, die een soortgelijk effect kennen.



Aston Martin Vulcan

De kans is klein dat je deze auto tegen het lijf komt, maar neem zeker de moeite om naar de achterlichten te kijken mocht het gebeuren. Als bevroren ijspegels is ieder lampje zorgvuldig geïnstalleerd. Een prachtig effect.



DS 7 Crossback

Nog zo’n work of art van Franse komaf. Alle lampen zijn door middel van dunne lijnen met elkaar verbonden. Van een afstand niet direct zichtbaar, maar van dichtbij is dit bijna kunst.



Bugatti Divo

Geen doorgetrokken lijn zoals bij de Chirin. Met de Divo werd gekozen voor lichtpuntjes. In het midden is ruimte voor een kentekenplaat.



Mercedes G-klasse 2018

Een bijzonder ontwerp? Dat valt wel mee met de nieuwe G-Klasse. Het is vooral noemenswaardig dat Mercedes het Autoblog-logo heeft gebruikt als designfactor. Het schijnt dat een percentage van de nieuwe G-klasse verkoop ten goede komt aan @autoblogger.



Alfa Romeo Giulietta

Als een exotisch diersoort heeft de Giulietta intimiderende achterlichten. Het geeft een cool effect.



Bentley Mulsanne

Voor de Mulsanne heeft Bentley de ‘B’ verwerkt in de achterlichten. Een geinige keuze en het oogt prima.