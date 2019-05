Zo zie je de nieuwe BMW 1 Serie straks in Nederland

Vergeet de gelikte uitvoeringen. Jij en ik weten hoe de gemiddelde Nederlander straks in de nieuwe 1 Serie gaat rijden.

De nieuwe 1 Serie maakt wat los onder de Autoblog-lezers. Dat kan ook niet anders. Niet alleen heeft BMW gekozen voor een flink gewijzigd uiterlijk, ook technisch zijn er behoorlijk wat zaken anders. De gedeelde foto’s van BMW laten een lekker uitgedoste 1 Serie zien. De nieuwe 1 kwam zelfs al met M Performance goodies voorbij. Dat is leuk en aardig, de realiteit is vaak anders. Zeker in Nederland.





Hoe die realiteit er straks uit komt te zien is afwachten. Je kunt het alvast digitaal voor de geest halen door de configurator aan te slingeren. BMW Duitsland heeft de nieuwe 1 Serie al opgenomen op de site. De hatchback gaat het ongetwijfeld goed doen in de (private) lease. De praktijk leert dat dit niet de meest sexy uitvoeringen zullen zijn. Een saai kleurtje, kleine velgjes en een basismotor. Ongeveer zoals je op de plaatjes in dit artikel kunt zien.

Ondergetekende heeft een voorbeeld geschetst. Het gaat hier om een handgeschakelde BMW 118i met 140 pk. Als kleur is gekozen voor Alpine white met een standaard interieur. In Duitsland kost de 1 Serie zoals je ‘m hier ziet 28.200 euro. In Nederland kun je daar nog de nodige duizendjes bij optellen. Zelf spelen met de configurator kan hier.