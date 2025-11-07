In dit Europese land is EV-subsidie niet meer nodig

En dus wordt die subsidie afgeschaft.

Spannend nieuws uit een Europees land. Overal waar de subsidies en belastingvoordelen op auto’s met een stekker worden afgeschaft, zie je de verkopen instorten. De auto’s gaan na een paar jaar op de trailer naar een ander land waar ze de gesubsidieerde auto wél willen hebben (hallo Outlander PHEV) en al het subsidiegeld heeft uiteindelijk niets opgeleverd.

Zo niet in dit Europese land. Je had het vlaggetje op de foto al herkend natuurlijk! In Noorwegen is de elektrificatie gelukt en dus kunnen de subsidies eraf. Een zeer interessante case, want nergens werd subsidie afgeschaft op hetzelfde moment in de elektrificatie. Nergens waren ze zo ver in dat proces.

Elektrificatie wagenpark in Noorwegen is af.

Ja die punt achter het tussentiteltje hierboven is geen tikfout. Want de elektrificatie in Noorwegen is gewoon af. Punt. In september was namelijk 98,3 procent van de nieuw geregistreerde auto’s in het land een EV. Je leest het goed, 98,3 procent. In heel 2025 was het al 88,9 procent. Dat zijn percentages die we alleen kennen van “verkiezingsuitslagen” in Noord-Korea en Cuba.

Nou zijn ze in Noorwegen ook weer niet van plan om alle EV subsidie er in één keer af te halen, maar vanaf 2027 is het echt schluss slutt. Noorwegen heeft een enorme voorraad aan geld dat is verdiend met fossiele brandstoffen. Al die kronen zijn in fondsen gestopt, en daar worden nu al die subsidies van betaald.

Overigens is het geld niet eens op, maar de overheid vindt het wel welletjes. De doelstellingen zijn behaald, het stroomnet kan het allemaal prima aan en elektrisch rijden is het nieuwe normaal.

EV-subsidie Noorwegen

Het hele subsidiegebeuren was nog niet eens zo heel ingewikkeld. Niks moeilijke bijtellingsregels via de inkomstenbelasting, nee: gewoon via de BTW. Het begon allemaal met een BTW-vrijstelling op elektrische auto’s. Toen de elektrificatie lekker op gang kwam en het betaalbare aanbod groeide heeft Noorwegen in 2023 een BTW-tarief van 25 procent ingevoerd op elektrische auto’s boven de 500 duizend Noorse kronen (42.500 euro).

In 2026 gaat die drempel naar 300 duizend kronen (25.500 euro) en in 2027 is het gewoon volstrekt normaal om een stekkerbak te kopen en geen auto met een verbrandingsmotor. Dan is de elektrificatie een feit.

Duurder

Uiteraard is niet iedereen het met de overheid eens. De Noorse vereniging voor EV-rijders luidt de noodklok en roept dat dit betekent dat zowel nieuwe als gebruikte elektrische auto’s duurder worden. Feitelijk juist natuurlijk, alleen verwacht de overheid dat het aanbod inmiddels zo divers en betaalbaar is dat het niet uitmaakt. De EV vereniging noemt het echter “een dramatische beslissing voor het klimaatbeleid”.

Wat ook met zekerheid duurder wordt, is een auto met een verbrandingsmotor. Want waar EV’s in de afgelopen jaren werden gesubsidieerd, wordt de verbrandingsmotor vanaf nu juist extra belast. De subsidie op EV’s wordt een belasting op verbrandingsmotoren.

De toekomst zal het uitwijzen. Op zich is het natuurlijk gewoon logisch dat je niet tot in den treuren kunt subsidiëren. Als de transitie gemaakt is, moet de markt het zelf gaan doen. Nu maar hopen dat de markt van Noorwegen er ook echt klaar voor is. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de markt in de VS.