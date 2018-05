Geen extra maatregelen voor luchtkwaliteit in Nederland

Pak die diesel en ga!

Terwijl de druk in Duitsland met de seconde verder opgevoerd wordt, lijken we de situatie rondom de Europese normen voor fijnstof in Nederland nog redelijk in de hand te hebben. Vandaag heeft het gerechtshof in Den Haag namelijk een kort geding in de doofpot gestopt, dat was aangespannen door Milieudefensie en de Stichting Adem. Hierdoor hoeft de overheid voorlopig geen extra maatregelen te nemen om aan de Europese norm voor fijnstof te voldoen.

Met de uitspraak stelt de rechter de staat alsnog in het gelijk. Eerder, in september vorig jaar, werden de verschillende milieuorganisaties namelijk in het gelijk gesteld. De uitspraak van de rechter betekende voor de staat een onredelijke klap. Dankzij de uitspraak van de rechter in september mocht de staat niets ondernemen waardoor de luchtkwaliteit verder zou verslechteren. Zo mochten, bijvoorbeeld, de snelwegen niet verbreed worden en mocht de maximumsnelheid niet verhoogd worden. De staat ging vervolgens in beroep tegen het onredelijke verbod en krijgt nu wederom gelijk, waardoor ze in het feite wel mogen doen.

De staat hoeft daarnaast geen bepaalde veiligheidsmarge te hanteren. Dit is iets waarnaar de milieurorganisaties wel verlangden. Volgens de uitspraak van de rechter kunnen ze hier niet toe gedwongen worden.

“Die verplichting kan niet leiden tot toewijzing van de vordering om iets extra’s te doen bovenop de verplichtingen die uit de Europese regelgeving voortvloeien.”

Wel moet de staat ervoor zorgen dat het de grenswaarden van de Europese norm voor fijnstof niet nog eens overschrijdt.