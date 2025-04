Vliegende auto mag eindelijk ook echt vliegen!

Nou ja heel bijna dan! Essentiële mijlpaal voor vliegende auto PAL-V.

Een vliegende auto! Het bestaat niet alleen in Harry Potter waar met de nodige toverhulp een Ford Anglia door de lucht naar Zweinstein vliegt. Nee, de toekomst van een heuse vliegende auto staat voor deur.

Nou roept het zo ongeveer naast de Toyota importeur gevestigde FlyDrive bedrijf PAL-V al jaren dat de toekomst voor de deur staat, maar nu is het dan echt zover. De vliegende auto mag nu ook echt vliegen! Nou ja bijna dan…

Lange adem

Hoe zat het ook alweer? Nou de PAL-V Liberty wordt al sinds 2008 in het Brabantse Raamsdonksveer ontwikkeld en kan op de weg rijden, maar ook in enkele minuten worden omgetoverd in een gyrocopter. En dan kun je dus vliegen.

Op de openbare weg rijden mag de Liberty al sinds 2020. Testvluchten werden wel al gemaakt sinds 2012 in meerdere landen, waaronder in Dubai waar bovenstaande foto van is.

Een auto homologeren voor de openbare weg is al een hele opgave, maar om ook de juiste certificering te krijgen voor het vliegende gedeelte is weer een heel ander verhaal. Dat is allesbehalve simpel.

Vliegende auto mag echt vliegen

Daarvoor moet je bij de EASA (European Union Aviatian Safety Agency) een typegoedkeuring zien te krijgen. Daarvoor moet je een hele lange weg afleggen. Nu laat PAL-V weten bijna zover te zijn. Het klinkt een beetje saai maar de PAL-V Liberty heeft van de EASA een “No Technical Objection” ontvangen, een NTO.

Een primeur want dat is voor het eerst voor een FlyDrive-voertuig. Met de NTO op zak is de weg vrij voor PAL-V om een gedetailleerd demonstratieprogramma uit te gaan voeren en lijkt een volledige typecertificering binnen handbereik.

Lange actieradius

Interessant natuurlijk, de combinatie van een auto en een gyrocopter. Al is het grote nieuws er voor ons wel een beetje af natuurlijk. De Liberty is al sinds 2008 in ontwikkeling en dat duurt toch allemaal wel een beetje lang. Maar goed het is ook niet niks, zowel rijden als vliegen. Je zult ook aan een roze pasje (al dan niet digitaal) niet genoeg hebben voor de PAL-V.

Ben je dan de gelukkige met de juiste papieren, dan kun je afstanden van 500 kilometer overbruggen. Dat zijn hele bruikbare afstanden van deur tot deur. Inclusief een lekker stukje vliegen.

Oprichter en CEO Robert Dingemanse heeft er in ieder geval alle vertrouwen in en kijkt alvast uit naar de volgende mijlpaal, de daadwerkelijke typecertificering.

Deze mijlpaal bevestigt dat PAL-V klaar is om ‘s werelds eerste gecertificeerde FlyDrive-voertuigen op de markt te brengen en mobiliteit voor altijd te transformeren Robert Dingemanse kan niet wachten

Hoe lang het nog gaat duren voordat @wouter de eerste meters kan gaan rijden en vliegen op de openbare weg/luchtruim is nog even afwachten. We gaan het zien!