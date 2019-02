Leberkäse! Heeft Mercedes problemen met de EQC?

EV's bouwen, het blijkt toch knap lastig zijn.

Het was enige tijd een terugkerend thema op deze site: het gezicht betasten met de palm en het hoofd schudden omdat Tesla het maar niet voor elkaar kreeg de productie van de Model 3 goed op orde te krijgen. Elon Musk beloofde de wereld, maar kon lange tijd niet leveren. Inmiddels worden de Model 3’s echter bij bosjes uitgeleverd, ook aan Europese klanten.

De verwachting was dat de grote fabrikanten een dergelijk potsierlijk proces zouden vermijden. In tegenstelling tot Tesla, zouden zij hun EV’s en het productieproces daarvan eerst grondig onderwerpen aan de nodige tests alvorens het eindresultaat voor te stellen aan het publiek. Als het moment dan daar was, moest men namelijk ook gewoon binnen afzienbare tijd naar de dealer kunnen stappen om zo’n elektrische zoemert te kopen.

Toch lijkt het erop dat Mercedes, toch niet de minste in autoland, het geweer enigszins besprongen heeft. Das Haus schotelde ons in september van vorig jaar de EQC voor, vlak voordat Audi het doek aftrok van de e-tron. In oktober betitelden we de EV op GLC-basis nog als ‘de belangrijkste Mercedes voor 2019‘. Achteraf gezien is dat alleen wellicht een beetje overdreven, want volgens Handelsblatt zal de EQC pas massaal uitgeleverd worden als 2019 alweer bijna voorbij is.

De ‘echte’ marktintroductie van Mercedes ‘uitverkochte’ elektro-SUV wordt namelijk met drie maanden uitgesteld, naar verluidt omdat Mercedes er moeite mee heeft de productie in voldoende mate op te schroeven. Voor de vorm worden er in juni nog wel een paar units uitgeleverd aan ‘VIP-klanten’, eigenlijk een beetje zoals ook de eerste Model 3’s bestemd waren voor vrienden van Elon. Handelsblatt weet niet waarom de beslissing genomen is, maar speculeert dat het komt door een tekort aan batterijen. Tsja, dat is op zich wel de meest logische reden natuurlijk…(via groen7.nl)