Voilà, dit is jouw nieuwe leasebak met M Performance Parts!

Waarschijnlijk moet je het een beetje decent houden van de baas. Maar dit is wat jouw nieuwe leasebak had kunnen zijn, als je de M Performance Parts mocht aanvinken.

Hij komt eraan hoor. Nog eind dit jaar wordt de nieuwe leaseknaller van Nederland verwacht bij de eerste klanten. De auto is nu al zo’n belachelijk succes dat als je nog niet besteld hebt, het echter lang wachten wordt. Een SUV, een EV, een dikke BMW badge; dit is de auto waar tenminste bijna twee miljoen transitie-experts en omdenkers in hopen te stappen de komende vier jaar.

De iX3, pionier op het Neue Klasse platform, is een enorme investering geweest voor BMW. Die lijkt zijn vruchten af te werpen. De auto is, alle scherts daargelaten, namelijk daadwerkelijk heel populair bij klanten. Toch is niet iedereen gecharmeerd van het misschien wel wat saaie design voor moderne BMW begrippen. Al zegt hoofdontwerper van Hooydonk dat ze met de iX3 juist ‘een modelgeneratie overslaan’.

Mocht je het nu echter ook een beetje saai vinden, kan je natuurlijk nog even kijken naar de M Performance Parts catalogus. Voor veel geld kan je dan je onderscheiden van de buurman met carbon frutseltjes en zwartgekleurde details. Vroegah kocht je dan een M Pakketje met decente spoilertjes en een dubbele chromen uitlaat. Doch nu zijn het vooral scherpe hoeken en niet-werkende diffusers. Affengeil.

Het instagram-account Haberkorn Photography heeft een iX3 met volledige M Performance uitdossing vastgelegd. De hoogglans zwarte details knallen je tegemoet in de bumper, de grille, de spiegels, op de flanken, de diffuser. Natuurlijk is er ook een stoere spoiler. 22″ velgen in zwart maken de look compleet. Maar is het een look die jij wil, of wil je er een in bordeauxrood op ballonbanden? Laat het weten, in de comments!