Voilà, dit is jouw nieuwe leasebak met M Performance Parts!

Waarschijnlijk moet je het een beetje decent houden van de baas. Maar dit is wat jouw nieuwe leasebak had kunnen zijn, als je de M Performance Parts mocht aanvinken.
Hij komt eraan hoor. Nog eind dit jaar wordt de nieuwe leaseknaller van Nederland verwacht bij de eerste klanten. De auto is nu al zo’n belachelijk succes dat als je nog niet besteld hebt, het echter lang wachten wordt. Een SUV, een EV, een dikke BMW badge; dit is de auto waar tenminste bijna twee miljoen transitie-experts en omdenkers in hopen te stappen de komende vier jaar.
De iX3, pionier op het Neue Klasse platform, is een enorme investering geweest voor BMW. Die lijkt zijn vruchten af te werpen. De auto is, alle scherts daargelaten, namelijk daadwerkelijk heel populair bij klanten. Toch is niet iedereen gecharmeerd van het misschien wel wat saaie design voor moderne BMW begrippen. Al zegt hoofdontwerper van Hooydonk dat ze met de iX3 juist ‘een modelgeneratie overslaan’.
Mocht je het nu echter ook een beetje saai vinden, kan je natuurlijk nog even kijken naar de M Performance Parts catalogus. Voor veel geld kan je dan je onderscheiden van de buurman met carbon frutseltjes en zwartgekleurde details. Vroegah kocht je dan een M Pakketje met decente spoilertjes en een dubbele chromen uitlaat. Doch nu zijn het vooral scherpe hoeken en niet-werkende diffusers. Affengeil.
Het instagram-account Haberkorn Photography heeft een iX3 met volledige M Performance uitdossing vastgelegd. De hoogglans zwarte details knallen je tegemoet in de bumper, de grille, de spiegels, op de flanken, de diffuser. Natuurlijk is er ook een stoere spoiler. 22″ velgen in zwart maken de look compleet. Maar is het een look die jij wil, of wil je er een in bordeauxrood op ballonbanden? Laat het weten, in de comments!
Reacties
cdlop01 zegt
Voorzijde prachtig, zwarte applicatie zijkant niet fraai, achterlichten ogen wat goedkoop….. nieuwe designtaal denk ik vooral geslaagd voor sedan modellen van Bmw. Interieur vind ik grootste teleurstelling.
kniesoor zegt
Zwarte velgen, zouden we er ooit nog eens vanaf komen ? 🤮
timdawg zegt
Wat een afzichtelijke auto
snelheidisrelatief zegt
Ik dacht het niet. Ben jaren fan geweest van bmw. Heb er ook een paar gehad (met de 3 liter 6-in-lijn en een briljante i3 met range extender) Maar de vormgeving van dit exemplaar is echt niet om aan te zien 🫣
Ruben Van Dijk zegt
Ik vind dit mooier dan een I3, i3 is een kort hoog bushokje.
alcantara zegt
RIP BMW.
Ruben Van Dijk zegt
Nog een tikje omlaag en dan is hij af!
alpacatje zegt
Heerlijk
AudiRS zegt
BMW is helemaal de weg kwijt. Eerst de meest idioot grote nieren. Nu skinny jaren 60 niertjes.. Vreselijk.
Stronjzki Kadalic zegt
De sticker op de voorruit verraadt iets maar weet niet wat deze is.
cdlop01 zegt
Vind de voorzijde echt zeer geslaagd maar mis het chroom……de verlichte nieren op nieuwe Bmw’s zijn wat mij betreft niet fraai. Maar ben dan ook al 60…..dus nog erg van de klassieke Bmw’s, Mercedessen en Volvo’s, behangen met chroom.
Stronjzki Kadalic zegt
Heeft u een dochter? Ik ben ongetrouwd, high schooled en bezit geen auto. Ben gelukkig hetero en val op vrouwen.
DeWitteCondor zegt
Moderator – deze fluim wellicht even blokken?
vopo zegt
Toch knap om een al lelijke auto tegen bijbetaling nog lelijker te maken. En dan zeggen dat Duitsers geen grappen maken
Specht zegt
Ontwerp lijkt gejat van de Alfa Romeo Tonale, en om dat te verbloemen hebben ze er wat Kia plaatwerk tegenaan gegooid.
Oftewel wat een lelijk hok weer.