Nederlandse BMW-ontwerpbaas gaat in op JOUW kritiek op zijn werk!

Adrian van Hooydonk leest jullie reacties en doet er wat mee.

Het moet een ingewikkelde baan zijn om nieuwe MINI’s, BMW’s én Rolls-Royces te tekenen. Zijn er drie merken die nog meer van elkaar kunnen verschillen? De Nederlander Adrian van Hooydonk houdt het toch al jaren knap vol als hoofdontwerper van de BMW Groep. Van Hooydonk schuift aan in De Nationale Autoshow van BNR om er samen met Meindert Schut en onze eigen @Wouter te praten over zijn werk.

Wij zagen de iX3 in vol ornaat afgelopen week pas, maar voor Van Hooydonk is het ontwerpproces allang achter de rug. ”De iX3 is voor ons ongeveer twee jaar geleden afgesloten. We zijn er ongeveer vier jaar geleden mee begonnen”, zegt hij. Momenteel werkt hij aan de BMW’s van het jaar 2030 en daarna.

Adrian van Hooydonk met zijn creatie, de Neue Klasse iX3

Nu al een auto tekenen die in 2030 nog relevant moet zijn, dat is een lastige opgave. Dit noemt de BMW-ontwerper zelfs ”het moeilijkste aan onze job”. Hij vervolgt: ”De tijden waarin we leven zijn vrij beweeglijk. De technologie ontwikkelt zich enorm snel en toch moeten wij zulke beslissingen voor de lange termijn maken. Het beste wat we dan kunnen doen bij BMW, zeggen wij altijd, is meteen ver springen, dus iets te brengen wat meteen erg ver gaat in techniek en design.”

Kritiek op BMW-ontwerpen

Niet iedereen is even blij met de grote sprongen die BMW maakt. Hoe reageer je daar als bedenker van de ontwerpen op? ”Ik hoor ook wel kritiek of discussie. In de verkoopcijfers zien we dat niet”, zegt Van Hooydonk om hierna uit te leggen waar dat volgens hem aan ligt.

”Een merk als BMW heeft geen gewone klanten. Een merk van BMW heeft fans. Die kennen jullie ook, denk ik, voor een groot deel. Die schrijven ook graag naar jullie en die vinden natuurlijk dat wat ze rijden ook heel goed en dat willen we natuurlijk ook. Op het moment dat je daar dus verandering aan gaat brengen dan is dat altijd even wennen en dat horen we of lezen we dan ook. Na verloop van tijd wordt het minder, dat merk je dan. En in de verkoopcijfers merken wij dat het de hele tijd naar boven gegaan is. Dus eigenlijk geloven we wel dat je moet blijven ontwikkelen als een merk. Ook al heb je een hele rijke historie, net als BMW.”

Ook de Neue Klasse-designtaal kon op veel kritiek rekenen. Hier was Van Hooydonk zich ook wel van bewust doordat de lijnen zo anders zijn dan we gewend zijn. Hij zegt: ”Ik heb ook wel eens gezegd dat we met die designtaal eigenlijk misschien wel één generatie overslaan en dat is best wel een risico zeg maar en dat moet voorbereid worden. Dat hebben we dus gedaan door intussen vijf conceptcars, waar we steeds een deel van waar we ook mee bezig waren, hebben getoond. Daar hebben we dan ook reacties op gekregen en natuurlijk leer je daarvan. Ik geloof inderdaad dat we alles wat we geleerd en gehoord hebben uiteindelijk ook hebben omgezet in het eindproduct, in de iX3.”

Zo stelt de BMW-ontwerper zijn eigen iX3 samen

@Wouter vraagt Van Hooydonk ook naar zijn persoonlijke voorkeuren. Hoe zou hij zijn eigen Neue Klasse iX3 samenstellen? Van Hooydonk reageert: ”Nou, het toeval wil dat ik dat net heb gedaan. En ik heb hem in grijs-metallic genomen met een soort terracottakleurig interieur. Dat vind ik zelf wel mooi. Ik houd van dat soort kleuren. Ik houd ook van bruin in het interieur.” Hieronder zie je hoe de BMW van de hoofdontwerper er ongeveer uit gaat zien.

Het meest opvallende ontwerponderdeel van de nieuwe elektrische X3 is natuurlijk de grille. Waarom heeft Van Hooydonk voor zulke retro-nieren gekozen terwijl de rest van de auto op en top modern is? ”Waarom niet? We hebben gezocht naar een nieuwe uitdrukking van BMW-typische elementen en we wilden in onze vormentaal iets heel cleans doen, opgeruimd en zo”, begint hij.

Daarnaast spelen nieuwe technieken een belangrijke rol. Van Hooydonk zegt: ”Natuurlijk hadden we ook een hele hoop nieuwe sensoren die we in moesten bouwen. Die zijn allemaal ingewerkt in dat front-end. Je ziet ze niet, maar die hebben natuurlijk wel bepaalde ruimte nodig. Zo zijn we eigenlijk tot deze oplossing gekomen. Het herinnert waarschijnlijk aan auto’s die je kent. De BMW 2002 bijvoorbeeld of de eerste Neue Klasse, de BMW 1800.”

Het nieuwe BMW-gezicht?

De voorkant was volgens de tekenaar het lastigste onderdeel om te ontwerpen. Dat komt door de nieuwe technologieën en sensoren, maar ook door de verlichting en dat het geheel ook nog eens door de crashtests moet komen. Zoveel werk in een nieuw front, dan zullen we dat wel vaker gaan zien op BMW’s, toch?

De ontwerper: ”Ja, maar het gaat niet allemaal hetzelfde worden. We gaan ook binnen het merk weer variëren. We gaan ervoor zorgen dat je elke nieuwe auto als BMW kunt herkennen, maar ook als wat het is. Het is net als in een familie waar er wel dingen zijn die iedereen gemeen heeft, maar toch heeft elk familielid zijn eigen karakter. Dat willen wij in ons programma ook doen. Ik vind dat een mooie analogie.”

Van Hooydonk over de volgende 3 Serie

De rebelse pubers van BMW M zullen bijvoorbeeld ”expressiever” en ”nog emotioneler” zijn. Daarnaast weten we ook al van de aanstaande elektrische 3 Serie dat zijn voorkant in geen velden of wegen lijkt op de iX3. Ook op de nieuwe i3 gaat de BMW-hoofdontwerper nog even in.

Hij zegt: ”We hebben natuurlijk het design ook daarvan afgerond. Ik kijk er erg naar uit om ook die auto jullie te kunnen tonen. Dat duurt niet meer al te lang en er worden natuurlijk prototypes getest. Misschien zie je ze hier in München wel op de weg. Ik denk dat het een echt goede 3 Serie wordt. Een echt sportieve sedan.” And on that bombshell…