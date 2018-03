Dit wordt de eerste 3D-geprinte productieauto ter wereld

*fronst in toekomst*

3D-printen op zich is niets nieuws binnen de autoindustrie. Van kleine start-ups die stijlvolle lampen studiemodellen produceren tot grootheden als Porsche die de techniek gebruiken om onderdelen te bouwen voor klassiekers, het gebeurt allemaal. Toch is er nog geen echt productiemodel verschenen, maar dankzij een Italiaans-Chinese combinatie, lijkt dat nu te gaan veranderen.

Het gaat om de LSEV, het liefdeskind van het Chinese Polymaker en het Italiaanse X Electrical Vehicle (XEV). De bedrijven hebben een Smart-achtige auto op de planning staan, die allereerst gedemonstreerd wordt middels een prototype. “Ah, dus helemaal echt is ‘ie niet?“, hoor ik je zeggen. Wel, dat is niet helemaal waar.

De LSEV gaat namelijk wel degelijk in productie; in 2019 om precies te zijn. Met name in het Verre Oosten, in China, is er een gezonde hype rondom het wagentje. De makers hebben naar verluidt al ruim 7.000 bestellingen binnen, terwijl ze momenteel tegen een jaarlijkse productie van slechts 500 auto’s (één productielijn) kijken. Een gevalletje Tesla Model 3, wellicht? Daarnaast hebben de fabrikanten überhaupt nog geen licentie gekregen om de auto daadwerkelijk te maken, laat staan hem op de openbare wegen te krijgen. Dit schijnt wel in het verschiet te liggen.

Ervan uitgaande dat het duo alle zaken eind volgend jaar op orde heeft, hebben we te maken met een wagentje dat mogelijk voor de nodige opschudding zal zorgen. Althans, de baas van Polymaker hoopt dat de rest van de autoproducerende wereld door hun project in zal zien dat 3D-printen de toekomst is.

Hoewel de LSEV bij lange na geen auto is waar je met het gehele gezin in kan, is het een prima karretje voor in de grote stad. Het prototype van de LSEV weegt slechts 450 kg en moet op één elektrische lading ongeveer 150 kilometer ver komen. Zijn topsnelheid bedraagt 70 km/u en hij moet rond de 7.500 euro kosten.

Bijzonder is het feit dat Polymaker het voor elkaar heeft gekregen de wagen praktisch helemaal met de 3D-printer te bouwen. Op het chassis, de ruiten, de banden en enkele andere onderdelen na, komt hij regelrecht uit de printer. In plaats van ruim 2.000 plastic delen te gebruiken om de auto te maken, heeft het Chinese bedrijf slechts 57 plastic delen nodig om hem in elkaar te zetten; de rest is te danken aan de 3D-printer.