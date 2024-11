Lamborghini gaat elektrische auto NIET uitstellen

Waar concurrenten links en rechts hun EV-strategie aanpassen, doet Lamborghini dat niet.

Veel fabrikanten gaan zich toch een beetje achter de oren krabben wat betreft hun EV-strategie. Zo maakte Lotus bekend dat ze toch niet alleen EV’s gaan bouwen, maar ook nog hybrides. Ook Porsche, Bentley en Aston Martin passen hun plannen aan en blijven langer inzetten op verbrandingsmotoren.

In het hogere segment neemt men dus duidelijk een stapje terug qua EV’s. Hoe zit dat bij Lamborghini? Zij presenteerden in 2023 de Lanzador, een voorbode op een volledig elektrische cross-over. Wordt die ook uitgesteld?

Dit heeft Autocar gevraagd aan Stephen Winkelmann, de grote baas van Lamborghini, en het antwoord luidt: nee. Lamborghini denkt dat ze op de juiste weg zitten. Omdat de Lanzador een extra model is naast de bestaande line-up gaan ze alleen maar meer auto’s verkopen, aldus Winkelmann. Daar is geen speld tussen te krijgen. Hij gaat echter wel voorbij aan het feit dat het alsnog een flop kan worden.

We moeten erbij zeggen dat de Lamborghini Lanzador sowieso al vrij laat zou komen. Dit model staat namelijk pas voor 2030 op de planning, zeven jaar na de introductie van de concept car. Daarom is het ook wel logisch dat Lamborghini het nu niet gaat hebben over uitstellen. Dat kan immers altijd nog. En voorlopig hebben ze nog gewoon dikke acht- en twaalfcilinders.

Aartsrivaal Ferrari lijkt hun EV-plannen ook gewoon door te zetten. Zij zijn eveneens bezig een elektrische cross-over klaar te stomen. Die lijkt wel een stuk vroeger te komen, waarschijnlijk ergens in de loop van volgend jaar.

Via: Autocar