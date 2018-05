Lease maar: Kia Picanto GT-Line of Renault Twingo GT

Een bijna uitgestorven klasse komt weer tot leven. Welke van de twee moet je hebben?

Vorige week behandelden wij twee Uber-dikke slagschepen in de vorm van de Mercedes-Benz S-Klasse en de Audi A8. Ondanks het feit dat de technische layout van de auto’s behoorlijk verschillend waren, bleek dat de auto’s enorm aan elkaar gewaagd waren. Vandaag hebben we wederom twee auto’s die in technisch opzicht enorm van elkaar schelen, maar wellicht in de praktijk veel dichter bij elkaar zitten dan aanvankelijk het geval lijkt te zijn. We stellen aan u voor: de Kia Picanto en de Renault Twingo.

Beide auto’s zijn enorm populair in de lease. Het zijn ook handige auto’s voor de Private Lease. Een nieuwe auto, vijf deuren, lage overheadkosten per maand. Natuurlijk, een BMW 540i youngtimer is veel leuker en kent een lagere aanschafprijs, maar als je daar 4 jaar lang kilometers mee maakt heb je te veel hogere kosten voor brandstof, verzekering, belasting en onderhoud. Voor nu concentreren wij ons op corporate lease.

Voor het leasebedrag van deze twee auto’s heb je een vrij kale B-segmenter met een modale motor. Is het niet veel leuker om te kijken naar een A-segmenter met een pittige motor en sportieve aankleding? Zoals je van ons gewend bent: de tabel om te zien hoe de kaarten zijn geschud:

Merk: Kia Renault Type: Picanto Twingo Uitvoering: 1.0 T-GDI GT-Line TCe 110 GT Catalogusprijs: € 18.095 € 18.290 Fiscale prijs: € 17.415 € 17.600 Leasetarief: € 330 p.m. € 350 p.m. Vermogen: 100 pk bij 4.500 tpm 110 pk bij 5.750 Nm Koppel: 171 Nm bij 4.000 tpm 170 Nm bij 2.000 tpm Topsnelheid: 180 km/u 182 km/u 0-100 km/u: 10,1 sec. 9,6 sec. Verbruik: 1 op 22,2 1 op 19,2 CO2 uitstoot: 104 g/km 115 g/km

Bij beide auto’s zijn we uitgegaan van een looptijd van 48 maanden een jaarkilometrage van 20.000 km. De prijzen een gemiddelde van grote leasemaatschappijen. De prijs kan afwijken bij andere kilometrages, looptijden of opties. De leaseprijzen zijn exclusief BTW. Aanschafprijs incl. BTW en BPM.

Wat ons opvalt

We pakken twee kleine auto’s met een downsize-turbomotor en wat denk je? Een D-label voor de Kia en een E-Label voor Renault! De reden erachter is simpel, er wordt gekeken naar de uitstoot op basis van de afmetingen. Een Mercedes S350d Lang heeft daardoor een C-label. Beide auto’s zijn overigens lekker vlot. De prestaties zijn op papier niet wereldschokkend, maar in Nederland kun je deze twee auto’s lekker snel door het verkeer loodsen. De komt natuurlijk ook door het lage leeggewicht, beide zitten aan de goede kant van 1.000 kg.

Qua uitrusting zijn er wel verschillen. Die GT-Line modellen van Kia zijn erg rijk uitgerust, zo blijkt wel weer. Dat zagen we ook al in het vergelijk met de BMW 430i Gran Coupé en Kia Stinger. Zo luxe als een Stinger is de Picanto GT-Line natuurlijk niet. Maar hoofdairbags, stoelverwarming voor, navigatiesysteem en kunstlederen bekleding zijn standaard. Maar wacht, er is meer Mike! Keyless entry, achteruitrijcamera, parkeersensoren achter, Android Auto/Apple Car Play en MP3 speler zitten er standaard in.

Laatste noot: Renault heeft het gamma van de Twingo aanzienlijk in laten krimpen, waardoor de GT tijdelijk is komen te vervallen. In dit geval ben je dus aangewezen op een voorraadauto. De reden is de WLTP-regeling, grote kans dat binnen niet afzienbare tijd een aangepaste (maar verder identieke) variant terugkomt.

Het grootste verschil tussen de auto’s is natuurlijk de layout. De Kia Picanto is vrij conventioneel. De 1 liter grote driecilinder ligt overdwars, op de vooras. Net zoals 95% van de verkochte auto’s. De Twingo is door Renault in samenwerking met Smart ontwikkeld. Dat kun je onder andere terugzien bij de piepkleine 0.9 liter grote driecilinder, die op de achteras is geplaatst en de achterwielen aandrijft. Jazeker, je leest het goed. We leven in een tijd van BMW’s met voorwielaandrijving en Renaults met achterwielaandrijving.

Exterieur

Het zijn natuurlijk kleine stadsautootjes, dus je zit vast aan bepaalde dimensies die het uiterlijk bepalen. Smal, hoog en kort zorgt niet altijd voor de mooiste ontwerpen. Dat gezegd hebbende, bij Kia heeft Peter Schreyer knap werk geleverd. De nieuwe Picanto kijkt vervaarlijk de wereld in met die scherp gelijnde koplampen en de bumper is diep, groot en indrukwekkend. De rode details maken het geheel helemaal af. Nu zijn we schromelijk aan het overdrijven. Ja, de Kia Picanto ziet er stoer uit, net zoals je kleine neefje er óók stoer uitziet met een melksnor.

Dan de Renault. De Twingo kijkt minder boos, sterker nog: het is een olijk ding om te zien. Dankzij de plaatsing van de motor zijn de verhoudingen wel iets anders. Echt mooi is ie niet te noemen, vind ik. Wel leuk. Zeker in een felle kleur met die 17″ wielen (standaard!) en kekke striping oogt het een beetje jaren ’70 retro cool. Aan de achterkant ziet de Twingo er eigenlijk het beste uit, die donker doorlopende achterklep en de uitlaten links en rechts geven de auto een zeer herkenbare uitstraling. De overhang is bijzonder klein, dus @Jaapiyo vindt dit een hele mooie auto.

Interieur

Genoeg over het uiterlijk, want het meeste zit toch ín de auto. We zijn anno 2018 veel te verwend geraakt. Wie in 1997 in een Kia Pride stapte, gelooft zijn ogen niet als we zeggen dat dit het interieur van een Kia is. Wel moet je er rekening mee houden dat het een interieur is van een A-segmenter. Voor zijn klasse heeft de Picanto een uitstekend dashboard en een relatief ruim interieur. In vergelijking met een verkooptopper als de Volkswagen Up! maakt de Picanto er gehakt van. De afwerking is een stuk volwassener. Zo is alles mooi bekleed en afgewerkt (in plaats van kale plaatwerkdelen). De GT-Line zorgt voor een paar leuke sportieve touches.

Ook in de Twingo zien we een goed afgewerkt interieur zonder zichtbare plaatwerkdelen. Het is wel duidelijk dat Fransen gezelligger zijn dan Duitsers in Koreaanse dienst. De Twingo heeft een origineler vormgegeven interieur met een aansprekender dashboard. Wel valt op dat je iets anders zit, In de Twingo zit je iets meer ‘op de bok’ dan de Picanto. Ook hier is het geheel leuk aangekleed, alhoewel de sportieve uitstraling hier minder is dan bij het uiterlijk.

Rijden

Qua rijden is het wederom je kleine neefje die stoer doet. In de basis is het natuurlijk gewoon een A-segmenter. Voor een auto uit deze klasse is de auto wel redelijk stil en comfortabel. De prestaties zijn niet indrukwekkend in absolute zin: van 0-100 in meer dan seconden is een waarde waarvoor zelfs @CasperH uit bed komt. De topsnelheid van 180 km/u is natuurlijk ook niet veel, alhoewel de meeste A-segment auto’s boven de 150 ermee stoppen. Je kan nu in elk geval een vuist(je) maken als er iemand zit te drukken op de snelweg.

Achterwielaandrijving en een handbak: de Twingo GT is een auto voor puristen! Niet helemaal, want net als alle Smarts is er een overijverig ESP aanwezig om de minder ideale balans te compenseren. Wel uniek is dat de Renault Sport afdeling zijn plasje erover heeft gedaan. Zo werd het onderstel 40% stugger, 20 mm lager en werd de stabilisatorstang dikker uitgevoerd. Echt een bijzondere hot hatch is de Twingo GT daarmee niet. Maar de auto is lekker wendbaar (rijtest), het motortje sleurt er lekker aan en tot zo’n 80 km/u voelt ie sneller aan dan dat is eigenlijk is.

Conclusie

Er zijn niet veel warme hatchbacks in deze klasse. De Volkswagen Up! GTI is een stukje duurder en de Suzuki Swift Sport is een maatje groter, sneller en nog wat prijziger. Ze zien er beide geinig uit en ze hebben beide een redelijk volwassen interieur. De Kia Picanto is wat serieuzer en completer uitgerust. De Twingo is sneller en heeft iets meer een eigen karakter. In beide gevallen zijn het betaalbare, vlotte en praktische autootjes.