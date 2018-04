eCall is live en heet, maar wat betekent dat?

Baby, come on give me an eCall if you wanna come roll with me. I'm only one eCall away.

De bovenstaande tekst van Chingy kan vanaf 1 april door medewerkers van hulpdiensten uit volle borst meegezongen worden. Sinds deze koddige datum is ‘eCall’ namelijk operationeel in ons land en in de rest van Europa. Tevens worden nieuwe auto’s en kleine bedrijfswagens die een typegoedkeuring krijgen na 1 april verplicht voorzien van eCall. Maar wat doet het systeem nou precies en wat zijn de voor en nadelen. Een bloemlezing.

eCall is in principe een belletje met 112 na een ongeluk

Het idee van eCall is dat er na een ongeluk meteen met 112 wordt gebeld én dat daarbij direct wat essentiële data gedeeld wordt waardoor de hulpdiensten je (onder andere) makkelijker kunnen vinden. Een eCall kan automatisch plaatsvinden, bijvoorbeeld door middel van een sensor die in de gaten houdt of je airbags afgaan. Je kan echter ook handmatig een eCall plegen. Dit laatste zou je bijvoorbeeld kunnen doen als je getuige bent van een ongeluk. Je wordt in een dergelijk geval echter wel geacht op de plaats van het onheil te blijven.

Het eCall systeem vormt een soort zwarte doos voor je auto

Het eCall systeem zelf bestaat uit een gestandaardiseerde eCall-box. Deze monitort verschillende parameters in je auto, een beetje zoals een (oranje) zwarte doos bij een vliegtuig. Het idee is echter dat de eCall-box ‘slaapt’ zolang er zich geen ongeluk voortdoet. Dit in verband met de privacy. Naast de eCall-box benodigt het systeem ook een airbag-besturingseenheid, satellietontvanger, mobiele antenne, microfoon plus luidspreker, een nood-accu, noodknop en last but not least, een indicatielampje. Al dat spul zal dus ook door de fabrikanten doorverrekend worden in de prijs van je nieuwe auto.

eCall weet alles van je, behalve je pincode

In geval van een eCall, wordt de zogeheten Minimum Set of Data (MSD) verstuurd naar een alarmcentrale. Alarmcentrales zijn inmiddels zo ver dat ze deze datasets kunnen verwerken. De MSD omvat de volgende informatie:

het tijdstip van de eCall

het Voertuig Identificatie Nummer (VIN) van het voertuig

de locatie op het moment van de eCall en twee voorafgaande locaties (voor

het bepalen van de rijrichting)

het bepalen van de rijrichting) het voertuigtype (alleen personenauto’s en bestelauto’s tot

3500 kg)

3500 kg) het type brandstof

indien beschikbaar: het aantal inzittenden

De officiële lezing is dat het systeem niet bepaald hoe hard je reed op het moment van het ongeval. Het aantal inzittenden kan bijvoorbeeld bepaald worden door sensoren in de gordels.

Er is een verschil tussen Pan European eCall en TPS eCall

Kortweg: Pan European eCall is het nieuwe systeem dat nu verplicht wordt. Met TPS (Third Party Service) eCall worden systemen aangeduid van enkele fabrikanten die al een soort van eCall in hun auto’s installeren. Mercedes levert bijvoorbeeld vanaf 2014 haar auto’s al standaard af met een soort van eCall en ook BMW gebruikt het systeem al enige tijd in België en Luxemburg. Een TPS eCall systeem mag echter niet als vervanging gezien worden van het Pan European eCall systeem. Wel mogen fabrikanten beide systemen naast elkaar aanbieden. BMW’s eCall systeem stuurt bijvoorbeeld nog meer data door naar een noodcentrale, zoals de kleur van de auto. In geval van een zwaar ongeval kan een oproep via een TPS eCall systeem ook snel doorgestuurd worden naar het Pan European eCall systeem.



Privacy waakhonden graven eCall niet zo

Ondanks de geruststellende woorden van de powers that be, geloven verschillende privacy-waakhonden dat eCall een inbreuk is op de privacy. Het systeem verzamelt immers behoorlijk veel data over je locatie en gebruik van je auto, ondanks dat men zegt dat het systeem alleen werkt in geval van een ongeluk. Stichting Privacy First is dan ook van plan het verplicht stellen van eCall aan te vechten bij de rechter.

eCall gaat naar verluidt jaarlijks 2.500 levens redden

Mooie woorden, maar zoiets is natuurlijk moeilijk hard te maken. Inschattingen op basis van aannames.

Conclusie

De techniek staat voor niks. Met eCall hebben we er weer een systeem bij dat ons kan helpen het gevaar van autorijden in te perken. Als je klablabber gaat, heb je met eCall een goede kans dat de ambulance er is voordat je al je bloed verloren bent. Aan de andere kant is eCall ook wéér een systeem dat ons gedrag in de gaten houdt. Ondanks waarborgen van overheden dat gevoelige informatie niet in verkeerde handen zal vallen, is dat natuurlijk altijd een dingetje. Je kan je bijvoorbeeld voorstellen dat verzekeraars zitten te springen om data waaruit blijkt dat je toch echt een kilometer te hard reed op het moment van impact. Wellicht dat deze discussie nog op zal laaien, maar voorlopig ontkom je niet aan eCall, of je daar nu blij mee bent of niet. Tenzij je een Porsche 944 koopt uiteraard…