Betaal 5 ton voor deze zeldzame Porsche 924 GTR

Een smakelijke prijs voor een zalige racer.

Wie de IMSA-series in de jaren ’70 en ’80 niet volgde om het racen, zal het zeker gedaan hebben om de ronduit schitterende, rauwe bolides die erin voorkwamen. Porsche was rijkelijk aanwezig in de raceklasse en produceerde door de jaren heen een aantal wonderbaarlijke machines. Hoewel de 924 GTR het niet tot de Top 10 van @casperh heeft weten te schoppen, is het wel degelijk een machine die je niet snel hoort te vergeten.

De Porsche 924 GTR die we hier voor ons hebben is slechts het zesde exemplaar uit een zeldzame reeks van zeventien gebouwde exemplaren. De wagen, met nummer ‘720006’, bereikte de Verenigde Staten voor het eerst in 1981, waar hij door ene Tom Winters in ontvangst werd genomen. Winters zou, samen met teamgenoot Bob Bergstrom, tegen grootheden als Klaus Ludwig en Brian Redman strijden. Het duo was niet bijzonder competitief, daar ze het o.a. tegen de hyper-dominante Porsches 935 moesten opnemen. Desondanks behaalden ze een aantal respectabele resultaten, met enkele podiumplaatsen (in hun klasse) als hoogtepunten.

Het tweetal raakte tijdens hun eerste jaar echter direct betrokken bij een flink ongeluk, waar de 924 GTR bijna in vlammen opging. De wagen was gelukkig niet volledig naar de gallemiezen, dus kon hij worden hersteld. De 924 GTR was na reparatie zelfs in staat jaren deel te nemen aan de meest veeleisende wedstrijden ter wereld. Tevergeefs, zo bleek, want dankzij motorproblemen tijdens de 24 uur van Daytona en de 12 uur van Sebring wist de wagen de finish niet te halen. Nadat de IMSA-regels in 1982 veranderden, werd de bolide voorzien van een space frame. Alle mechanische onderdelen werden tijdens het ombouwproces overgeheveld.

De Porsche werd in 1986 verkocht aan een ander, en ook hij schreef zijn racewagen in voor de hierboven genoemde langeafstandsraces. Echter bleken ook zijn pogingen tevergeefs te zijn. Hierop werd de auto weer doorverkocht, maar ook de volgende eigenaar reed er de sterren niet mee van de hemel. In 1989 kwam de eigenaar onder de hoede van een verzamelaar, die hem tot 2011 in bezit hield.

Nadat de wagen voor de zoveelste keer van eigenaar wisselde, kwam hij bij iemand terecht die er flink geld in wilde steken om hem terug in originele staat te krijgen. Porsche-goeroe Reiner Telkam nam het project voor zijn rekening en zorgde ervoor dat hij weer helemaal puik werd. Goed, er zijn nog wat gebruikssporen, maar met een auto van dit kaliber mag dat niet uitmaken. Integendeel, dat maakt hem alleen maar mooier!

De auto wordt binnenkort geveild door RM Sotheby’s. Het veilinghuis verwacht er tussen de 475.000 en 525.000 euro voor te vangen. De wagen mag dit jaar overigens meedoen met de Le Mans Classic. Mocht je hem nu op de kop tikken en mee gaan doen, reken dan wel op een uitvalbeurt.