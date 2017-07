Fettuccine! Ferrari opent gesprekken met Alonso over 2018

Keert de Spanjaard voor de derde keer in zijn carrière terug op een oud nest?

De traditionele F1 rijders-carousel draait dit jaar op volle toeren en als F1-liefhebber is dat smøllen. Welke poppetjes dragen volgend jaar welke kleuren? Welke duels levert dat op tussen nieuwe teamgenoten die we het liefste zouden zien? De mogelijkheden zijn eindeloos.

Vorige week berichtten we nog over de mogelijkheid dat Ricciardo volgend jaar Vettel zou opvolgen bij Ferrari in het geval dat de Duitser het Italiaanse team verlaat. Vettel staat momenteel nog steeds eerste in het kampioenschap, maar na de races in Canada en Azerbeidzjan krijg je om verschillende redenen het idee dat Mercedes nu weer ‘het momentum’ heeft. Vettel wordt/werd in verband gebracht met een eventuele overgang naar het team uit zijn Heimat. De motivatie om die move te maken zal alleen maar toenemen als de rest van het jaar uitloopt op een deceptie voor de Italianen.

Ook Kimi’s contract bij het steigerende peerd loopt na dit seizoen af. Even leek het een done deal dat dit dan toch echt het laatste jaar zou worden voor de Fin die later dit jaar 38 wordt. Inmiddels zijn er soms toch ook weer berichten dat Kimi’s contract wellicht tòch weer verlengd wordt. Maar goed, alles bij elkaar opgeteld lijkt er desalniettemin de nodige ruimte te zijn voor nieuwe bloed in Maranello.

Wat dat betreft is het geen wonder dat er veel gespeculeerd wordt over wie er aanspraak zou kunnen maken op het zitje. Per slot van rekening is het misschien wel de hoogste eer die je kan behalen als professioneel coureur om voor het F1-team van Ferrari te rijden. Perez, Sainz, de Red Bull coureurs, een terugkerende Rosberg, het zijn allen namen die geopperd worden. Maar veel fans hopen er toch stiekem op dat het iemand anders wordt met de naam Fernando Alonso.

Wishful thinking of niet, het Spaanse DarioGol bericht dat Ferrari inmiddels daadwerkelijk met Alonso gepraat heeft over een zitje voor 2018. Daarbij zouden de Italianen onder andere aangegeven hebben dat ze in het verleden teveel eisten van ‘Nando, terwijl ze de schuld van de tegenvallende prestaties bij de auto hadden moeten leggen.

Mocht Alonso daadwerkelijk terugkeren bij Ferrari is het de derde keer in zijn F1-carrière dat hij gaat rijden voor een team waar hij eerder ook al voor reed. ‘Nando reed ook al in twee verschillende periodes voor Renault en voor McLaren. Wat dat zegt over de persoonlijkheid van de Spanjaard laten we maar even in het midden, maar dat de teams hem kennelijk toch graag achter het stuur hebben als coureur dat is wel duidelijk.