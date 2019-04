De ruige VW Atlas Basecamp is van het pad geraakt

Het is te zien.

In het land waar alles niet groot genoeg kan zijn voelt de Volkswagen Atlas zich als een vis in het water. De Volkswagen Touareg (rijtest) is in onze ogen dan absoluut geen kleine machine, hij moet wel degelijk zijn meerdere erkennen in de Amerikaanse Atlas. Om te bewijzen dat de zevenzitter ook prima mee kan komen naast het asfalt, heeft Volkswagen de gigantische SUV deze week onder handen genomen.

Volkswagen noemt het studiemodel vrij toepasselijk ‘Basecamp’. De Duitsers willen ons er van overtuigen dat reizigers met het concept overal kamp op kunnen zetten. Hierom gaf Volkswagen de auto een verhogingspakket van H&R waardoor hij 1,5″ hoger op zijn poten komt te staan, terreinbanden met velgen van fifteen52, een behoorlijke LED-lichtbalk en op het dak nog een groot rek. In combinatie met de industriĆ«le caravan en de matzwarte lakkleur maakt het een fraai geheel.

But wait, there’s more! Jawel, onder de kap van de Atlas Basecamp vinden we een 276 pk sterke 3,6-liter VR6-motor, die verbonden is aan een achttrapsautomaat en het vermogen verdeelt over vier wielen. Wel zo fijn, zo in het zand.

Jammer genoeg lijkt het niets meer dan een studiemodel te worden. Volgende week zal Volkswagen de Atlas tonen in New York, voornamelijk om de nieuwe en extra onderdelen op de SUV te tentoonstellen.