GP van Miami 2025: tijden en alles wat je moet weten!

Een onverwachte factor kan de GP van Miami dit jaar wél interessant kunnen maken: regen!

Na races in Azië en het Midden-Oosten strijkt de Formule 1 dit weekend neer in weer een ander deel van de wereld: Noord-Amerika. De piepjonge GP van Miami staat op het programma. Ga er dit weekend maar weer eens goed voor zitten, want we krijgen een sprintweekend voorgeschoteld! En dat is nog niet eens de belangrijkste factor voor een mogelijk leuk raceweekend.

Hoe laat begint de GP Miami 2025?

Voor we je verder gaan informeren over de volgende race op de F1-kalender, eerst maar eens de tijden waarop de F1 rijdt bij de GP van Miami 2025.

Vrijdag 2 mei

Vrije training: 18:30 – 19:30

Kwalificatie voor de sprintrace: 22:30 – 23:14

Zaterdag 3 mei

Sprintrace: 18:00 – 19:00

Kwalificatie (voor de hoofdrace, uiteraard): 22:00 – 23:00

Zondag 4 mei

Race: 22:00 – 00:00

GP Miami

Het circuit: Miami International Autodrome

De GP van Miami 2025 is de eerste van drie races in Trumplandia. Later dit jaar komen we nog terug voor de Grands Prix in Austin en Las Vegas. Van die drie Amerikaanse baantjes is het circuit in Miami de minst enerverende. Het parkeerplaats rondom het Hard Rock Stadium spat niet van het beeldscherm af en heeft ook geen te gekke bochtencombinaties. En dat terwijl Indianapolis, Long Beach, Watkins Glen en ga zo maar door al jaren geen aandacht krijgen van de F1-eigenaren.

Het baantje is 5,412 km lang. Tijdens de sprintrace wordt de ronde 19 keer verreden en bij de hoofdrace 57 keer. De meest voorname inhaallocaties zijn de laatste en eerste bocht, maar in T11 is het ook mogelijk. De coureurs zouden het ook in T8 kunnen proberen, maar dan heb je wel een duidelijk snelheidsverschil nodig.

GP Miami 2024

We werpen een blik op het verleden en kijken eventjes naar de uitslagen van vorig jaar.

Sprintkwalificatie GP Miami 2024

Max Verstappen was vorig jaar aan het begin van het seizoen heer en meester. Die status liet zijn eerste haarscheurtjes zien in Miami. Over één rondje was hij nog wel de snelste. Hij pakte de sprintpole vlak voor Leclerc en Pérez. Ricciardo verrast met een vierde plaats in de VCARB.

Sprintrace GP Miami 2024

Tijdens de korte race houdt Verstappen zijn concurrenten van zich af en wint voor Leclerc en Pérez. Ricciardo houdt knap stand en wordt vierde. Norris valt ongelukkig uit na een incident in de eerste bocht van de race.

Kwalificatie GP Miami 2024

Ook tijdens de grote mensen kwalificatie is Verstappen de snelste voor Charles Leclerc. Deze keer wint Sainz het duel der tweede rijders van Pérez.

Snelste ronde

In ronde 42 gaat Oscar Piastri naar binnen voor een nieuwe neus en vers rubber. Vervolgens rijdt hij een 1.30,634 wat de snelste raceronde is. Verschillende coureurs komen aan het einde van de race nog binnen voor vers rubber om het puntje af te snoepen, maar zij falen allemaal.

Podium

Lando Norris maakt zijn uitvalbeurt in de sprintrace goed met een overwinning tijdens het hoofdevenement. Hij heeft een gezonde dosis geluk bij zijn pitstop. Een crash zorgt ervoor dat hij een ‘gratis’ stop kan maken. Vervolgens verdedigt hij goed wanneer Verstappen een speldenprikje uitdeelt en brengt zijn McLaren als eerste over de streep.

GP Miami 2025

Ook als er geen races zijn, blijft de nieuwsmolen draaien in de F1. Hieronder brengen je op de hoogte van het laatste F1 nieuws en andere zaken die je moet weten voor je de GP van Miami 2025 gaat kijken.

GP van Miami = speciale kleurstellingen

Naar mijn inziens is de GP van Miami nou niet de meest spectaculaire, maar daar denken de F1-teams anders over. Velen kondigen een speciale kleurstellingen aan voor de race in Florida. Bij het schrijven van deze voorbeschouwing zijn er verschillende Miami-livery’s aangekondigd, maar heeft alleen Sauber beelden laten zien van het eindresultaat.

F1-boulevard: de toekomst van Verstappen

Laten we het meest onbenullige nieuws maar meteen doornemen. Ex-F1-coureur en ex-racesteward Johnny Herbert voegt nog een mogelijke vervolgstap toe aan de mogelijke toekomst van Verstappen. Eerder schreven verschillende media over overstappen naar Mercedes en Aston Martin en een oud-teambaas van Max denkt dat de regerend kampioen gewoon bij Red Bull blijft. Herbert komt dus met nog een mogelijkheid: een tussenjaartje.

”Met de sabbatical van een jaar kan Verstappen afwachten welke auto er in 2026 wordt afgeleverd en van daaruit bij een team gaan rijden”, legt Herbert uit. Klinkt logisch, maar ik denk dat het toch wat te makkelijk gedacht is. Van de andere kant: een papa-jaartje zou voor familieman-Max helemaal niet vervelend zijn.

Regels 2026 en V10-motoren

De teams en FIA-bazen hebben de afgelopen weken flink vergaderd over wat te doen met de toekomst van de F1. Er zijn veel mitsen en maren besproken, maar tot een conclusie is het nog niet gekomen. Het enige waar overeenstemming over lijkt, is dat de motorontwikkeling niet wordt stopgezet na 2026. Het plan van de V10 in 2031 ligt nog steeds op tafel. De belanghebbenden gaan over een tijdje weer samenzitten om specifiek op dit onderwerp door te vergaderen.

F1 in Madrid

Sinds 1991 rijdt de Formule 1 een Spaanse Grand Prix op het circuit vlakbij Barcelona, maar daar komt volgend jaar verandering in. Het bestuur van Madrid heeft een deal gesloten om over een langere periode, de Spaanse GP te mogen huisvesten. Dat gaat gebeuren op de Madring: een stratencircuit rondom het IFEMA-beursterrein van 5,4 kilometer en een bocht (T12) met een banking van 24 graden. Volgens Carlos Sainz is dit ”een potentiële icoon van het circuit”. We zijn benieuwd. Hieronder zie je de lay-out.

General Motors is nu officieel lid van de F1-familie

Kennelijk was GM nog niet helemaal door de ballotagekeuring heen, maar sinds vorige week is dat wel het geval. De Amerikaanse autogigant is vanaf 2029 officieel F1-motorleverancier. Daardoor moet Cadillac, dat volgend jaar al op de grid staat, tot die tijd gebruik maken van de Ferrari-klantenmotor.

Wat is de stand bij aanvang van de GP van Miami 2025

Voor het eerst in zijn carrière voert Oscar Piastri de F1-ranglijst aan. Piastri begon dramatisch aan het seizoen met een negende plaats in Australië. Sinds die race kon hij 108 punten scoren. Hij wist er 97 binnen te hengelen. Achter hem is zijn Norris en Verstappen maar twee punten van elkaar verwijderd. In een weekend waar er maximaal 33 punten te scoren zijn, kan de stand er zondagnacht heel anders uitzien.

Oscar Piastri – 99 punten Lando Norris – 89 punten Max Verstappen – 87 punten George Russell – 73 punten Charles Leclerc – 47 punten Andrea Kimi Antonelli – 38 punten Lewis Hamilton – 31 punten Alexander Albon – 20 punten Esteban Ocon – 14 punten Lance Stroll – 10 punten Pierre Gasly – 6 punten Nico Hülkenberg – 6 punten Oliver Bearmam – 6 punten Isack Hadjar – 5 punten Carlos Sainz – 5 punten Yuki Tsunoda – 5 punten Fernando Alonso – 0 punten Liam Lawson – 0 punten Jack Doohan – 0 punten Gabriel Bortoleto – 0 punten

Welke banden neemt Pirelli mee voor de GP Miami 2025?

Pirelli neemt dezelfde drie compounds mee naar Miami als de Italiaanse bandenleverancier naar Saudi-Arabië bracht. Dat zijn de C3 voor de harde band, C4 voor de medium en C5 voor de softs. Vorig jaar waren de banden nog een stapje harder.

Ondanks dat het vorig jaar vrij warm was, hielden de banden het goed vol op het nieuwe asfalt. De coureurs hoefden bij de hoofdrace maar één bandenwissel te doen. Vandaar dat Pirelli het aandurft om wat zachtere (en dus sneller slijtende) banden mee te nemen.

Pirelli

Welke strategieën zijn er mogelijk voor de GP van Miami 2025?

Vorig jaar startte de meeste rijders op de mediumband om vervolgens over te gaan naar de harde compounds. Een paar coureurs kozen voor de zachte band die maar weinig bleek te slijten. Veel voordeel hadden deze coureurs er niet van, want het verschil in snelheid was niet groot tussen de drie bandensoorten.

Voor dit jaar zijn er nieuwe banden geïntroduceerd. Pirelli denkt dat het interessant wordt om te zien of de zachtere compounds dit jaar kunnen zorgen voor een tweestopper. Daar zullen de teams tijdens de vrije training en sprintrace achter moeten komen.

Pirelli

Wat is de weersvoorspelling van de GP van Miami 2025?

Eindelijk zijn we aangekomen bij misschien wel het belangrijkste onderdeel van de GP van Miami 2025. Als je Miami een beetje kent, weet je dat het er vaak lekker weer is. Dat is ook dit weekend grotendeels het geval. Maarrr, beste lezer, er wordt ook regen voorspeld!

Vrijdag :

Het weekend begint rustig met een zonnetje en een graad of 27 tijdens de vrije training. Er staat een vrij sterk oostenwindje met windsnelheden tot 32 km/u. Tijdens de sprintkwalificatie is het ook zo’n 27 graden, maar neemt de temperatuur nog tijdens de sessie snel af. De kans op regen is 20 procent.

: Het weekend begint rustig met een zonnetje en een graad of 27 tijdens de vrije training. Er staat een vrij sterk oostenwindje met windsnelheden tot 32 km/u. Tijdens de sprintkwalificatie is het ook zo’n 27 graden, maar neemt de temperatuur nog tijdens de sessie snel af. De kans op regen is 20 procent. Zaterdag:

Nu komen we al op het interessante gedeelte. De weerstations zijn niet eensgezind over de voorspelling voor zaterdag en zondag. De weergoeroes van de F1 geven een kans op regen van 20 procent met ”een kleine kans op een regenbui of twee gedurende de dag”. De ander spreekt van 60 procent op regen. Het is wel weer vrij warm: 27 graden bij de sprintrace en 28 graden Celsius tijdens de kwalificatie. Door de warme buitentemperaturen zou de baan wel weer snel kunnen opdrogen.

Nu komen we al op het interessante gedeelte. De weerstations zijn niet eensgezind over de voorspelling voor zaterdag en zondag. De weergoeroes van de F1 geven een kans op regen van 20 procent met ”een kleine kans op een regenbui of twee gedurende de dag”. De ander spreekt van 60 procent op regen. Het is wel weer vrij warm: 27 graden bij de sprintrace en 28 graden Celsius tijdens de kwalificatie. Door de warme buitentemperaturen zou de baan wel weer snel kunnen opdrogen. Zondag:

Voor de zondag zijn de rollen omgedraaid. Het weerstation van de F1 dat eerder niet zoveel regen verwachtte voor de zaterdag zegt dat het bewolkt wordt tijdens de race. Verder is het weer ”onstabiel met een matige kans op buien in de middag”. Kijken we bij andere weerstations, dan geven zij aan dat er op zondag de minste bewolking van het weekend is. Richting het einde van de race zou de kans op regen het grootst zijn met 10 procent kans.

De weersomstandigheden gaan ook nog op andere manieren invloed hebben op de GP van Miami. De hoge luchtvochtigheid in de kustplaats maakt het fysieke zware race voor coureurs.

Maar ook het bandenrubber krijgt het niet makkelijk. Pirelli voorspelt dat dankzij de hoge temperaturen, thermische degradatie een ”gigantische factor” gaat spelen gedurende de race. Bij thermische degradatie wordt het rubber van de band zo warm dat het materiaal op chemisch niveau begint te vervormen. Het is dus niet zozeer slijtage, maar de compound wordt met het vervormde rubber wel harder. Het gevolg is dat de band minder goed blijft plakken aan het asfalt en het vlak dat contact maakt met de baan kleiner wordt. De uitkomst: een heel stuk minder grip.

Kansen Max Verstappen GP Miami 2025

Het weer kan twee kanten op werken voor Verstappen. Mocht de regen komen, dan geef ik de Nederlander goede kansen. Het zal dan meer aankomen op de kwaliteiten van de coureur dan op het materiaal. Ondanks de moeilijke relatie tussen Verstappen en de RB21 verwacht ik magistrale dingen van de Nederlander als het regent.

Of het genoeg gaat zijn voor de overwinning betwijfel ik. Regen of niet, de baan, de banden en warme omstandigheden lenen zich perfect voor de McLaren. De banden die er in Miami gebruikt worden, zijn dus dezelfde als in Djedda. Daar kreeg Verstappen overdag tijdens de training, het rubber totaal niet aan de praat. Bij zonsondergang viel het mee, maar met de zon erop klopte het niet bij Red Bull. In Miami wordt er gewoon weer overdag gereden wat dus ongunstig is voor de regerend wereldkampioen.

Bovendien heeft de baan in Miami een soortgelijke lay-out als die in Saudi-Arabië, maar dan met de vangrails wat verder weg. Er is een gigantisch recht stuk en verder vooral snelle bochten op de Mickey Mouse-sectie van bocht 13 tot en met 16 na. Snelle bochten en bandenmanagement, da’s net waar de McLaren in uitblinkt.

Ik schat de kansen van Verstappen dus laag in, maar goed; afgelopen week dacht ik ook dat McLaren lachend zou wegrijden bij de Red Bull en dat was, in Verstappens geval dan, ook niet het geval. Een les voor mezelf: schrijf Verstappen nooit af.

Verrassing GP Miami 2025

Verklaar me maar voor gek, maar ik voorspel dat Pierre Gasly de verrassing van de GP van Miami 2025 wordt. Waarom? Eigenlijk heb ik maar twee redenen: de eerste vrije training voor de GP van Saudi-Arabië en de tweede vrije training voor de GP van Saudi-Arabië. Bij de trainingen werd Gasly respectievelijk 1e en 8e.

Ik weet het, scorebordjournalistiek, maar als de weersomstandigheden en banden al overeenkomen met die momenten, is dat best een prima indicatie van zijn snelheid. Daarnaast reken ik Gasly met zijn 8 jaar in F1 onder de ervaren coureurs. Mocht er een spatje regen vallen, kan die ervaring hem helpen bij het bewerkstelligen van een leuk resultaat van Alpine.

Wat zeggen de wedkantoren over de GP van Miami 2025?

De bookies zetten weer in op een McLaren-overwinning. Wie er van de twee coureurs wint? Dat houden de wedkantoren in het midden. Voor zowel Norris als voor Piastri krijg je 2,37 keer je inzet terug als de McLaren-coureur wint waarop je hebt ingezet. Mocht Verstappen winnen, dan krijgen degenen die hebben gewed op de Nederlander 6,5 keer hun inzet.

Waar kan ik de GP van Miami 2025 kijken?

Er leiden meerdere wegen naar Rome en je kan op verschillende manieren de race volgen. Het kost wel vaak geld.

F1TV

Voorheen kon je bij F1 TV een abonnement van € 94,99 per jaar afsluiten, maar sinds kort ben je gedwongen om een maandabonnement te nemen. Je betaalt 11,90 euro elke maand. Oef. Alle programmering eromheen is bijzonder puik te noemen. Je kan kiezen uit onboard-camera’s en commentaar in verschillende talen.

Viaplay

Het makkelijkste is om Viaplay te regelen. Dat kun je vervolgens kijken op al je devices. Viaplay is een streamingservice, dus je krijgt ook films, series, sport en darts. De programmering eromheen met F1-programma’s is op zich prima. Het is de afgelopen jaren wel een stuk duurder geworden. Daar krijg je dan wel het commentaar van Olav Mol voor terug.

VPN

Mocht je geen zin hebben om zoveel geld kwijt te zijn, is er ook een voordelige optie. Je kan een VPN installeren en dan inloggen in een land waar je Formule 1 gewoon kunt kijken, zoals Oostenrijk of Luxembourg.

Streams

Als je zin hebt in virussen, lage beeldkwaliteit en een instabiele verbinding, kies dan voor een stream.

Autoblog zal verslag doen van de sprintrace, kwalificatie en hoofdrace!