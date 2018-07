Volvo introduceert eigen deelautodienst: ‘M’

De M voor Mobiliteit.

Volvo blijft zich druk bezighouden met zaken waarmee het kan ‘pionieren’. Nadat het eerder dit jaar officieel begon met het schrappen van de zelfontbrander, onthullen ze vandaag een mobiliteitsservice, genaamd ‘M’.

Goed, nu is carsharen zeker niets nieuws, maar dat Volvo een eigen tak opricht voor het delen van auto’s, geeft wel aan dat mobiliteit nog immer aan het veranderen is. Dat gezegd hebbende is ons niet precies duidelijk hoe Volvo de boel voor ogen ziet. Uit het persbericht blijkt namelijk niet direct in welke mate ze zich van de concurrentie zullen onderscheiden.

Volvo laat in ieder geval weten dat ze zich richten “op de manier waarop mensen hun eigen auto gebruiken.” De Zweden willen dit naar eigen zeggen voor elkaar krijgen door voor iedere klant een profiel op te stellen, waarop de specifieke behoeften en voorkeuren staan vermeld. Dit moet het leven van de klant vervolgens vergemakkelijken, omdat dit kostbare tijd kan besparen, daar er niet uitvoerig naar een auto hoeft te worden gezocht. In theorie zou de auto waarnaar de voorkeur van de klant uitgaat, klaar moeten staan wanneer de klant er behoefte aan heeft.

Omdat Volvo dit niet helemaal in haar eentje op kan zetten, is het Zweedse deelautobedrijf Sunfleet ingelijfd. De twintig jaar ervaring die Sunfleet op het gebied van carsharen heeft kan Volvo goed gebruiken. Momenteel heeft het bedrijf een vloot van meer dan 1.700 auto’s en worden er jaarlijks 500.000 transacties gedaan.

Later dit jaar komt Volvo met meer informatie over M. Wel laat de autofabrikant weten dat de dienst, inclusief de app, vanaf de lente van 2019 beschikbaar zijn in Zweden en Amerika. Wanneer de dienst naar andere werelddelen komt, is vooralnog niet bekend.