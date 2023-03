Volkswagen dealer gebruikt N-woord, maakt excuses

Een Volkswagen dealer moet diep door het stof nadat elf klanten een boodschap met daarin het N-woord meekregen.

De door Southpark bekend geworden club van mensen die het N-woord gebruikt hebben, is weer wat groter geworden. In Amerika moet namelijk een Volkswagen dealer diep door het stof, na een wel erg krasse boodschap op het kaartje van hun oliewissel. Bij elf klanten stond er op dit kaartje namelijk ‘Thank you for your business’, wat altijd netjes is. Helaas werd de boodschap echter gevolgd door een komma en daarna het N-woord.

Nu is dat natuurlijk de originele zonde als het gaat om woke dingen waarvoor je gecancelled kan worden. Het N-woord is extreem beladen in Amerika, waar segregatie gewoon nog een ding was tot dit werd afgeschaft middels het Civil Rights Act van 1963. Logisch dus dat de dealer extreem zijn best doet om verontschuldigingen aan te bieden:

In the 48 hours since this incident occurred, we have contacted all 11 impacted customers to apologize, we have terminated the third-party cleaning company, we have posted a public apology on our Facebook page, and we have taken internal steps to ensure this cannot happen again. We are deeply sorry that this incident occurred. Volkswagen dealer in Raleigh, North Carolina

Het blijkt dat de leuzen op de labeltjes geschreven zijn door een minderjarige die deel uitmaakte van de schoonmaak-crew die de dealer had ingeschakeld. Althans, dat is de versie die de dealer nu aanhangt. Het doet ons een beetje denken aan die keer dat de stagiair bij Benetton een ring uit de tankinstallatie had verwijderd waardoor ons Jos in de hens ging. Maar goed, het zal in dit geval wel waar zijn, vermoedelijk.

De motieven van de minderjarige zijn niet duidelijk, noch met welk geslacht deze zich identificeert, noch of deze een klein snorretje had. Een klant heeft wel laten optekenen dat deze zich behoorlijk gefrustreerd voelde toen hij het bericht las:

It makes you upset… it makes you angry… Just to see something like that when you’re spending money at a business place, it’s kind of absurd for the day…I think somebody should have looked into this and seen it before it happened — seen it before any customer got treated in this manner that day. Conrad Alston, klant van de Volkswagen dealer in Raleigh, North Carolina

Waarvan akte. Ben jij ooit op een of andere manier onheus bejegend door een autodealer? Laat het weten, in de comments!