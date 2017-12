Nieuwe namen voor Volkswagen ID-lijn

Nieuwe catchy namen zijn vastgelegd door de Duitse autobouwer.

Om het modellengamma overzichtelijk te houden, komt Volkswagen met een aparte serienaam voor de volledige elektrische auto’s van het merk. Deze serie gaat schuil onder de “I.D.” naam. Daarachter plakt het merk dan een naam om een auto onder deze serie te omschrijven.

We waren al bekend met de namen I.D, I.D. Buzz en I.D. Crozz. Daar heeft Volkswagen de nieuwe namen I.D. Cruiser en I.D. Freeler aan toegevoegd. De namen zijn officieel geregistreerd door de World Intellectual Property Organization (WIPO).

Een registratie betekent niet automatisch dat Volkswagen de namen gaat gebruiken. Het ID-offensief moet in 2020 van start gaan. Als eerste komt de I.D. op de markt en daarna volgen in rap tempo nieuwe modellen onder deze serienaam. Volkswagen is niet het enige concern dat een aparte serie heeft opgezet voor volledige elektrische auto’s. Onder meer Mercedes doet hetzelfde met de EQ-lijn. (via VWVortex)