Volkswagen e-Crafter rolstoelbus maakt kans op deze prijs

Volkswagen Bedrijfswagens heeft een nominatie te pakken.

Praktisch, inzetbaar voor een grote doelgroep en dat volledig elektrisch. Volkswagen Bedrijfswagens heeft met de e-Crafter rolstoelbus een nominatie te pakken. De bedrijfstak van Volkswagen maakt kans op de Taxi Innovatie Prijs 2019. De uitreiking is op 10 oktober tijdens de Taxi Expo 2019. Er in totaal drie kanshebbers die er met de prijs vandoor zullen gaan.

De Taxi Innovatie Prijs is een initiatief van het taxivakblad TaxiPro. Dit jaar is het derde jaar op rij dat men de prijs uitreikt. Er waren in totaal zes producten en diensten genomineerd voor de prijs van dit jaar. Volkswagen was niet de enige automotive kanshebber. Ook Toyota behoort tot de genomineerden met de Waterstoftaxi Mirai. Net als de Lagevloerbus Civitas Economy van Tribus en de Peugeot Traveller rolstoeltaxi van Freedom Auto Aanpassingen.

De e-Crafter rolstoelbus van Volkswagen Bedrijfswagens is ontwikkeld in samenwerking met Tribus. De elektrische taxi beschikt over twee rolstoelplaatsen en acht volwaardige zitplaatsen. De actieradius is 173 km. De e-Crafter rolstoelbus is geschikt voor snelladen (40 kW). Een lege accu is in een uur volledig te laden. In drie kwartier is de batterij voor 80 procent geladen.