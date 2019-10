Polestar 2 ‘Performance’ afgekeken van de Tesla Model 3

Polestar introduceert een Performance-pakket voor de 2. Waar hebben we dat eerder gehoord?

Tesla kan de komende jaren concurrentie verwachten uit allerlei hoeken, waaronder van Polestar. Met de Polestar 2 zetten ze een mooie crossover neer. Vandaag kondigt het merk een pakket aan dat de liefhebber van autorijden moet aanspreken. Ze noemen het The Performance Pack.

Het Performance Pack gaat 6.000 euro kosten bovenop de prijs van een Polestar 2. Het pakket bestaat uit Brembo remmen, aanpasbare Öhlins dempers en 20-inch lichtmetalen velgen. Kers op de taart zijn de gouden gordels waar je in het interieur een Polestar 2 met het Performance Pack aan gaat herkennen.

Waar de Tesla Model 3 Performance daadwerkelijk sneller gaat in vergelijking met de andere varianten van de Model 3, is het Performance-model van de Polestar 2 niet sneller. Maar het bekt natuurlijk wel lekker als je kunt zeggen dat jij een Polestar 2 Performance hebt.

De elektrische auto beschikt over een 300 kW aandrijflijn. Met 660 Nm koppel is er gegarandeerd spraken van een duwtje in de rug als je het pedaal intrapt. De Polestar 2 heeft een batterijcapaciteit van 78 kWh. De crossover verschijnt volgend jaar op de markt.