Volkswagen e-Tharu is superhippe elektrische crossover - Autoblog.nl

Zou jij een Volkswagen e-Tharu overwegen?

Sommige merken kiezen ervoor om wereldwijd hun modellen te verkopen. Ford bijvoorbeeld: hun streven is om overal te wereld min of meer dezelfde auto’s te verkopen, al dan niet aangepast aan de lokale wensen. Ford is niet de enige, Porsche, Subaru en Mercedes-Benz doen min of meer hetzelfde. Volkswagen pakt het echter anders aan. In sommige landen rijden compleet andere auto’s dan in andere landen.

Volkswagen e-Tharu

Zo is de Passat in de VS een compleet andere auto en rijden in Zuid-Amerika Volkswagens rond die wij hier nog nooit gezien hebben. Dat is in China ook het geval. In sommige gevallen is dat heel erg vreemd, zoals bij deze Volkswagen e-Tharu. Dit ziet er uit als een auto die in Europa zeker goed zou kunnen scoren.

De e-Tharu is gebaseerd op de Volkswagen Tharu.

Vreemde eend

De Tharu is een beetje een vreemde eend in de bijt. Qua formaat is deze auto ongeveer gelijk aan de Tiguan. De auto staat op de A1-bodemplaat van het bekende MQB-platform. De gefacelifte versie van de e-Tharu rijdt in de VS rond als Volkswagen Taos. Volgt u het nog?

Motor Volkswagen e-Tharu

Enfin, we hebben nu de Volkswagen e-Tharu. De gewone Tharu heeft conventionele TSI-motoren, de e-Tharu heeft heen elektromotor. Deze zag je niet aankomen. De elektromotor is goed voor exact 136 pk (100 kW).

415 km op een accu?

Het maximale koppel is 290 Nm. Deze motor is gekoppeld aan een accupakket van 44,1 kWh. Daarmee moet je volgens Volkswagen zo’n 315 km kunnen halen. Wel moeten we erbij aantekenen dat die 315 km gehaald kan worden volgens de NEDC. Volgens Volkswagen kun je zelfs 415 km halen, als je constant 60 km/u rijdt.

Volkswagen E-Tharu niet voor Nederland

De prestaties zijn niet al te denderend. De sprinttijd van 3,7 seconden lijkt heel erg flitsend, maar is van 0 naar 50 km/u. De topsnelheid is begrensd op 150 km/u. Dan de prijs, die is namelijk erg interessant. De auto kost in China namelijk minder dan 25.000 euro. Dan een de reden waarom wij de e-Tharu niet krijgen is overigens vrij simpel.

De techniek (in feite gewoon uit de e-Golf) is al wat verouderd en de Tharu is wat minder verfijnd dan de Tiguan die wij krijgen. Er zou weliswaar ruimte zijn onder de Tiguan, maar daar hebben wij al de Skoda Karoq en Seat Ateca als voordeligere alternatieven.