Huh? Dit bedrijf mag wél Defenders kopiëren van Land Rover - Autoblog.nl

Maar de Defender was toch juist beschermd, iconisch en het eigendom van legendarisch? Mag dit bedrijf Defenders kopiëren?

Het is een van de meest populaire auto’s om mee aan de slag te gaan: de Land Rover Defender. De auto is inmiddels legendarisch. Het is een zeer gewild object als het gaat om restomodden. Met pakt in veel gevallen een jaren ’70 of ’80 uitvoering van de ‘Defender’ (die eigenlijk pas vanaf de jaren ’90 die nam kreeg) en deze wordt dan compleet opgebouwd.

Defender restomodders

Echt overal zijn er bedrijven die zich hiermee bezighouden, zelfs in Nederland: Tophat en Leeuwenkamp. Maar ook Kahn, Twisted, Arkonik, ECD, Osprey, Himalaya, Overfinch en Land Serwis gaan met de Defender aan de slag. Sterker nog, zelfs Land Rover ging het zelf doen met de Works V8:

Nieuwe merken

Nu zijn er ook veel ‘nieuwe’ merken die een dergelijke auto willen bouwen nu Land Rover de Defender niet meer maakt. Ja, er is een nieuw model, maar dat is een ander beestje dan het origineel. Diverse merken springen in het gat. INEOS bijvoorbeeld. Land Rover is met hen verwikkeld in een juridische strijd, omdat de Defender-kopie te veel lijkt op een Defender, alhoewel INEOS dat héél anders ziet.

Defender licentie verleend

Daarom is het zo opmerkelijk dat Land Rover nu wél een licentie verleend aan een derde partij. Het is overigens niet zomaar een partij, want Bowler Motors mag Defenders gaan kopiëren. Nu kennen we Bowler al langere tijd. Hun projecten werden vaak voorzien van een Defender-esque koets.

CSP 575

Daar kunnen ze nu dus mee doorgaan. Hun eerste project met de zegen van Land Rover is de Bowler Project CSP 575. Het is een raszuivere sleeper. Want de CSP 575 lijkt op een reguliere Defender 110. De motor is een 5.0 V8 met supercharger. Geen GF-unit, maar de befaamde AJ-III Jaguar-motor die we ook kennen uit de nieuwste F-Type.

Chassis CSP575

Het chassis is compleet nieuw en berekend op heel erg veel vermogen en zwaar misbruik. Ondanks de vriendelijke uitstraling van de Bowler kun je dus enorm de offroad-hooligan uithangen in deze auto. Standaard heeft de auto namelijk een rolkooi en vier aparte sportkuipen. De Bowler Project CSP 575 zal in zeer beperkte aantallen worden gebouwd, enkel voor de Europese markt.

Prijs Bowler Project CSP 575

Dan het minst leuke onderdeel en dat is de prijs. De Project CSP 575 wordt namelijk erg prijzig. De prijzen beginnen vanaf 200.000 pond, exclusief belastingen. Daar komt dus nog BTW en een hoop BPM overheen. Gezien de flatgebouw-esque aerodynamische eigenschappen en de 5.0 V8 motor zou een Bowler Project CSP 575 zomaar 400.000 kunnen gaan kosten. Slik.