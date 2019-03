Dit zijn de prijzen van de nieuwe Mercedes CLA Coupé

Kost da'?

Mercedes gunde zichzelf amper rust, want slechts een week na de start van het nieuwe jaar trok het de doeken van de CLA Coupé. De auto, in feite een gekrompen CLS, zorgde bij de onthulling direct voor de nodige commotie. Waar de een het een bijzonder geslaagd apparaat vond, zagen anderen het model nog altijd aan voor een kromme banaan. Zij die hun oog op de CLA Coupé hebben laten vallen, zullen blij zijn te horen dat Mercedes de prijzen vandaag bekend heeft gemaakt.

Instappen in de nieuwe CLA Coupé kan voor minimaal 37.466 euro. Voor dit geld krijgen klanten de CLA 180, die voorzien is van een 136 pk sterke 1,3-liter benzinemotor. De 163 pk sterke CLA 200, die dezelfde motor heeft, kost 39.613 euro. Beide uitvoeringen hebben een handgeschakelde zesbak. Vanaf de 190 pk sterke CLA 220 heeft het model een zeventrapsautomaat. De CLA 220, die ook als 4MATIC verkrijgbaar is, kost tenminste 44.019 euro. De vierwielaangedreven uitvoering kost 48.347 euro. De krachtigste configuratie, de CLA 250, trekt 224 pk uit zijn tweeliter, viercilinder turbomotor en kost minimaal 47.891 euro. Met vierwielaandrijving kost dit model 52.219 euro.

Naast een behoorlijke reeks benzinemotoren heeft Mercedes ook één dieselblok aan zijn line-up toegevoegd. De CLA 180d heeft 116 pk, 260 Nm koppel en hij kost 40.181 euro. De auto heeft standaard een zeventrapsautomaat.

Uiteraard stelt Mercedes ook een groot aantal uitrustingpakketten beschikbaar voor de CLA Coupé. Prijzen hiervan zijn vooralsnog niet bekend. De auto komt er aanvankelijk ook als Edition 1. De fabrikant heeft ook nog niet bekendgemaakt hoeveel deze kost. In mei staat de CLA Coupé in de showroom en hij is per direct te bestellen. De bonkige Shooting Brake zal later volgen.