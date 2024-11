Volledige Volkswagen ID reeks krijgt retro sausje

Volkswagen doet exact het tegenovergestelde van Jaguar en grijpt terug op het verleden.

Een kat in het nauw maakt rare sprongen. Dat zagen we afgelopen week maar weer eens met de nieuwe reclame van Jaguar. Het gaat natuurlijk al decennia matig met het merk. En om het tij te keren hebben ze kennelijk de sleutels gegeven aan een club door kleur en sekse geobsedeerde narcisten die ‘iedereen willen includeren’. Nou ja, iedereen behalve de traditionele Jaguar-klant, uiteraard. Want zoals altijd bij dit soort types, betekent hun versie van ‘inclusie’ in de praktijk vooral dat ‘de boosdoeners’ puur op basis van hun geslacht, kleur en seksuele oriëntatie liefst zo snel mogelijk geëxcludeerd en gecancelled moet worden. Waarbij elke zelfreflectie mist over het feit dat dit exact is, waartegen ze claimen te strijden. The mind boggles.

Op basis van de reacties op de webz, kunnen we op zijn Brits vast zeggen ‘good luck with that‘. De reclame is dermate generiek in diens wokisme, dat er van de tekst ‘copy nobody‘ nog meer ironie af druipt dan dat er olie druipt uit de gemiddelde XJS. Maar goed, wie weet wordt de nieuwe Jaguar wel een geweldig excentriek ding. We zijn sceptisch, maar laten ons graag verrassen.

Enfin, waar Jaguar alle heritage bij het grof vuil wil zetten, gaat Volkswagen precies de andere kant op. De ID reeks slaat maar niet echt aan bij klanten. Volkswagen denkt niet dat dat komt omdat er te veel van oudere producten inzit, maar juist te weinig. We wisten al dat de ID.2 een klein beetje retro-saus over zich heen zou krijgen. Maar nu blijkt dat Volkswagen de hele ID-reeks wat meer op oude Volkswagens wil doen laten lijken. Kai Grünitz van Volkswagens board zegt over de nieuwe designrichting:

It’s going back to where we came from, closer to what Volkswagen stands for.

Veranderingen in het design gaan gepaard met een update van het MEB-platform. Zoals eerder bericht heeft Volkswagen de ontwikkeling van het nieuwe Scalable Systems Platform (SSP) uitgesteld. In plaats daarvan wordt het MEB-platform langer doorontwikkeld. Met daarbij dus ook een nieuwe richting in design.

Hoewel Grünitz niet in detail treedt, ligt het voor de hand dat de ID.3, ID.4 en ID.5 het eerste aan de beurt zijn met ingrijpende facelifts. De ID.Buzz heeft al een beetje de moderne retro-vibe, dus daar zullen wijzigingen wellicht minder noodzakelijk voor zijn.

Op zich zien wij een moderne revival van Volkswagen anno 1997 wel zitten. Kleine Spaltmasse, extreem zachte interieurs, Bauhausesque design. Een klein beetje premium voor de massa. Kom maar door met die moderne Golf I en/of Golf IV. Zelfs een Golf VII mag wel. Zo lang het maar een beetje minder knakig is dan nu. Heb jij er ook trek in? Of moet Volkswagen hetzelfde doen als Jaguar? Laat het weten, in de comments!