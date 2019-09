Ford zet bizar wereldrecord neer met de Mustang

Een nieuw Guinness BWR-wereldrecord, een set geweldige afbeeldingen, een eerbetoon, en bovenal: heel. Veel. Mustangs.

De Ford Mustang kent een bijzonder verleden. Het origineel van de auto uit de jaren ’60 spreekt boekdelen, niet in de laatste plaats door films als Bullitt. Door de oliecrisis verwaterde de auto een beetje (tweede generatie, de minst bekende) en de derde en vierde generaties probeerde teveel met hun tijd mee te gaan, dat merkte je vooral qua design, qua performance viel het allemaal wel mee. Het werd pas echt weer een feestje toen de vijfde generatie terugviel op zijn verleden. De auto was een geslaagde, modern uitziende muscle car, barstensvol met knipogen naar de eerste generatie. De Mustang V viel goed in de smaak, zo goed dat ook Chevrolet en Dodge met de Camaro en Challenger hetzelfde probeerden. Toch blijft de versie van de Blue Oval stiekem de mooiste. Ondertussen zitten we bij generatie zes, wat ook geen verkeerde auto is, maar het gaat toch weer een beetje de ‘met zijn tijd mee’-kant op. Toch blijven ze verkopen als warme broodjes, en when it’s stupid, but it works, it’s not stupid.

Het moge dus geen verrassing zijn dat in deze tijdsspanne van 55 jaar een hoop Mustangs een eigenaar hebben gevonden. De fanbase is groot en voor veel mensen is en blijft het een droomauto. Daarom pikt Ford een graantje mee van het succes van hun icoon en organiseert een recordpoging Mustangs verzamelen. Het vorige record stond op 960 auto’s die zich in 2017 hebben verzameld in Mexico. Dat aantal wordt ruim verslagen door de poging gisteren, wat plaatsvond in ‘ons eigen’ Lommel, in België. Het magische aantal verzamelde Mustangs is nu 1.326.

Dat gigantische aantal is lastig in context te brengen, dus dat mogen de plaatjes voor je doen. Met gepaste trots kondigt Ford niet alleen aan dat dit record rijp is voor het Guinness Book of World Records: ook koppelt Ford het aan Lee Iacocca. We zijn deze ex-grootmacht bij Ford recent verloren en Ford vind dit een mooie manier om hem te eren. Een mooi gebaar.

Kortom: allerlei redenen om deze recordpoging eens goed in het zonnetje te zetten. Op de iconische Mustang! Al is er een kans dat deze naam binnenkort op een elektrische crossover prijkt. Dat laatste kunnen we momenteel ontkennen noch bevestigen met feiten, maar we geven hem toch even mee.