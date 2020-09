Dit kost de gloednieuwe Citroën (ë)-C4 - Autoblog.nl

Citroën maakt de prijzen bekend van de gloednieuwe C4 en de ë-C4.

Introducties van opvolgers van bestaande modellen zijn niet altijd even spannend. Fabrikanten zijn vaak voorzichtig, zeker als het om bewezen successen gaan, en kiezen voor evolutie. Dat is niet wat Citroën deed met de nieuwe C4. In plaats van een huis-tuin-en-keuken hatchback is de C4 opeens een SUV-coupé geworden.

Dit is sowieso al een van de meest discutabele carrosserievarianten, maar Citroën koos ook nog eens voor een paar opmerkelijke designelementen. Neem bijvoorbeeld de koplampen en de spoiler aan de achterkant. Ondergetekende wordt er niet enthousiast van, maar liefhebbers van Frans design denken daar wellicht anders over.

De komst van de nieuwe C4 markeert ook de komst van de eerste volwaardige elektrische auto van Citroën. Ja, er was natuurlijk de C-Zero, maar dat was eigenlijk een Mitsubishi. Bovendien was de inzetbaarheid heel beperkt, vanwege de waardeloze actieradius. De ë-C4 heeft een actieradius van 350 km, dus daar heb je al meer aan.

Goed, wat kost dit aparte Franse gebakje? De prijzen van de nieuwe Citroën C4 beginnen bij €26.890. Voor dat bedrag heb je een 130 pk sterke PureTech 130 Feel. Voor de ë-C4 moeten we uiteraard wat hogerop kijken in de prijslijst. De elektrische Citroën is er vanaf €38.190.

De ë-C4 moet het op gaan nemen tegen andere elektrische cross-overs als de Peugeot e-2008, de DS 3 Crossback E-Tense en natuurlijk de Kia e-Niro en de Kona Electric. Met name concurreren met die laatste zal lastig worden. Voor minder geld (€36.795) biedt dit model namelijk een actieradius van 482 km.

De C4 en ë-C4 zijn per direct te bestellen en de levering gaat in januari 2021 van start.