Oostenrijkers maken 2.0 liter waterstof motor met 410 pk

Een bedrijf met wat links naar Red Bull geeft ons ICE-hoofden weer wat hoop op de toekomst.

Iedereen denkt nu dat elektrische motoren de toekomst hebben in auto’s. Maar het gevecht is nog niet helemaal gestreden. Her en der zijn er nog initiatieven om op andere manieren auto’s voort te bewegen. Zo heeft Porsche een geheimzinnige fabriek in Chili staan om syntethische brandstof te ontwikkelen. Mazda werkt stug door aan verbrandingsmotoren op benzine die belachelijk weinig verbruiken. En natuurlijk is er ook nog waterstof.

Door EV-adepten wordt waterstof al decennia gehaat. Vooral omdat het een ‘excuus’ zou zijn voor grote fabrikanten om zich niet volledig te storten op de ontwikkeling van elektrisch. Onder het mom van ‘dat kunnen we wel doen maar uiteindelijk wordt het waterstof en dan zijn alle ontwikkelingen voor niks geweest’. Zelfs de groten der aarde, zoals Toyota hebben jarenlang aan dat pad vastgehouden.

Maar ja, waterstof is ook niet de aller makkelijkste stof om mee om te gaan. Het goedje is extreem klein en vluchtig. Het bestaat immers uit twee van de meest kleine atomen die ons bekend zijn. Per definitie, glipt het dus vrijwel overal tussendoor. Daarnaast is waterstof ook potentieel explosief als het in aanraking komt met zuurstof en dan ontvlamt. Biem.

Voordelen zijn er ook. Na het verbrandingsproces van twee waterstofmoleculen en een zuurstof molecuul, blijven louter twee watermoleculen over. Die je op kan drinken. Tevens zou het in theorie toch veel makkelijker moeten zijn om onze bestaande infrastructuur voor fossiele brandstoffen aan te passen op waterstof. En kan je, als je een warme handschoen aandoet, waterstof ‘gewoon’ tanken bij de pomp. Je hoeft niet een half uur een vegetarische gehaktbal met teveel pindasaus weg te werken terwijl je EV staat te laden.

Ook voor het racen, heeft waterstof zo zijn voordelen. De Formule E klinkt als een blender en de auto’s zijn nog altijd niet heel snel en snel leeg. Met waterstof, heb je die problemen niet. En nu heeft AvL een motor ontwikkeld van 2.0 liter groot met een turbo, die 410 pk levert. Dat zijn waardes die ons bekend in de oren klinken van benzine-auto’s.

AvL is een bedrijf uit Graz dat je wellicht kent omdat Bobby Doorknobs ooit claimde dat het van Helmut Marko zou zijn. Dat is niet zo, het is namelijk van Helmut List. Maar, het is wel zo dat AvL de testbanken heeft geleverd voor Red Bull Powertrains. De officiële missie van AvL is oplossingen bieden voor de groene toekomst van auto’s en racen. Maar stiekem maken ze gewoon waterstofbommetjes. Of nou ja, motoren die veel power maken op waterstof dus.

De nieuwste creatie heeft stoichiometrische verbranding. Dat wil zeggen dat de lambda een waarde van 1 heeft. Dat wil zeggen dat de lucht-brandstofverhouding in de verbrandingskamers 1:1 is. De motor loopt daarmee rijker dan de gemiddelde waterstofmotor. De motor levert dankzij de turbo 410 pk bij 6.500 toeren per minuut. Het koppel is 500 Nm bij 3.000 tot 4.000 toeren per minuut.

Hoe meer dingen veranderen, hoe meer ze dus hetzelfde kunnen blijven. Mooi. Nu alleen nog even die tankstations ombouwen…