Volkswagen ID Buzz LWB is LAAAAAAANG

Eindelijk de 25 centimeter die je altijd al wilde. De Volkswagen ID Buzz LWB biedt meer.

Weinig Autoblog Duurtesters leveren zoveel bekijks en reacties op als de Volkswagen Buzz. Het is een auto waar werkelijk iedereen een mening over heeft. In de meeste gevallen louter positief. Hij ziet er geweldig uit en roept gevoelens op bij ons nostalgische mensen.

Er zijn twee dingen die voor een kleine kritische noot zorgen. Ten eerste is de auto niet heel erg goedkoop. Nu zijn auto’s dat in zijn algemeenheid niet meer, maar 67.490 euro voor het basismodel busje is en hoop geld. Maar ja, een Golfje is nu 35.990 euro en een Polo kost 27.790 euro tegenwoordig. Een ander nadeeltje zijn de afmetingen.

Het is zeker niet te krap of zo, maar voor sommige gezinnen zou een iets grotere ID Buzz een uitkomst zijn. Voor hen hebben we spectaculair goed nieuws: want dat is de ID Buzz LWB!!

Meer, meer, meer

Het is een ID Buzz met meer: meer lengte, meer vermogen en meer accu. De auto wordt gelanceerd op dit moment op Huntington Beach aan de Pacific Coast Highway, vlakbij Los Angeles. Een betere locatie is eigenlijk niet te vinden. We zijn @wouter kwijt op dit moment, dus waarschijnlijk dat hij daar aanwezig is. Of niet.

Enfin, de auto zelf. De Volkswagen ID Buzz LWB heeft een langer wielbasis waardoor je 25 centimeter meer lengte hebt. De wielbasis is nu 3,24 meter en de totale lengte bedraagt 4,96 meter.

Met andere woorden: een grotere wielbasis dan een 7 Serie, maar aanzienlijk korter dan een 5 Serie. Qua design hebben ze goed werk geleverd. De auto kan de extra lengte goed hebben.

Volkswagen heeft enerzijds de deur een stuk langer gemaakt en anderzijds het gedeelte tussen de D- en C-stijl. De luchtweerstandscoëfficiënt bedraagt 0,29 en dat is voor en busje heel weinig, aldus Volkswagen.

Nu is daar geen woord aan gelogen, maar vergeet niet dat je een zo’n Cw-waarde altijd moet vermenigvuldigen met het frontale oppervlak.

Extra zitrij voor ID Buzz LWB

De extra lengte zorgt voor een extra zitrij. Althans, optioneel kun je een extra zitrij krijgen. Standaard is het een vijfzitter. Als je bijbetaalt kun je 6 of 7 zitplaatsen krijgen. Dat niet alleen, er is ook meer bagageruimte in de ID Buzz LWB. De maximum laadruimte is 2.469 liter.

Als je met zeven man in de Buzz LWB zit, is er 306 litr beschikbaar. Een gemiste kans is dat de stoelen/banken niet uitneembaar zijn. Dat zou ideaal zijn. Vanwege de langere wielbasis is er nu ook meer ruimte voor een accupakket. Deze is nu 77 kWh groot, maar daar komen we zo nog eventjes op terug.

Qua gadgets is er een nieuwe head-up display en is er nieuwe software. Er is nu ook het vernieuwde Travel Assist, dat nu ook zwermdata gebruikt. In de ID Buzz. Hoofdredacteur @michaelras ligt nog altijd te kirren van plezier op zijn kantoor op de redactie (snap je, zwermen, buzzzzz, bijen). Tevens is er een nieuw 12.9 inch infotainmentdisplay en een 5,3 inch groot instrumentencluster.

Aandrijflijnen ID Buzz LWB

Er zijn twee accupakketten beschikbaar voor de ID Buzz LWB. Het begint met een 77 kWh accupakket (brutocapaciteit 85 kWh) en eentje met 85 kWh (91 kWh bruto). De elektromotor is goed voor 282 pk en 560 Nm, die afgevuurd worden op de achterwielen.

In 7,9 seconden zit deze op de 100 km/u en voluit kun je 160 km/u halen (begrensd uiteraard). Er komt een ID Buzz GTX met 335 pk en en 0-100 km/u-tijd van 6,4 seconden. Snelladen kan tot 200 kW.

De ID Buzz LWB wordt gebouwd in Hannover en is leverbaar vanaf 2024.

