New Defender trekt de aandacht in Frankfurt

Mooi of niet, de auto kan op veel reacties rekenen.

De Land Rover Defender is één van die auto’s waarvan iedereen weet wat het is. Een potente, recht-toe-recht-aan offroader die elk terrein kan overmeesteren. De vele teasers, concepts en lekplaatjes lieten al aardig wat controverse opborrelen. Wat je er ook van vind, en of de naam Defender nou gepast was of niet, het is een kekke offroader vol met Land Rover-designdingetjes. Het is even een radicale verandering, wen d’r maar an.

De lancering van de Defender kwam gelijk met een stand vol van de Britse alleskunners op de IAA. Je kunt dus kiezen tussen 90 en 110 (en de Commercial), maar ook tussen steelies en dikke ‘dub-style’ velgen. Oké, er zullen misschien meer velgopties zijn, maar voor wat we nu zien zijn die stalen velgen wel het mooist en meest authentiek.

De Defender kost 94.300 euro in Nederland, of 46.370 op grijs kenteken. Veel geld, maar dan heb je wel een kekke Land Rover.